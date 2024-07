Al Republic Tennis Jesolo disputate nel weekend del 13 e 14 luglio le finali di serie D Padel. Sede sempre di più scelta dal Comitato regionale della Fitp, sottolinea Alessandro Mior, sia per gli impianti, club house e foresteria, sia per il fatto di essere in una città rivierasca dove l’offerta turistica non manca. Republic che festeggia anzitempo anche la promozione del suo...