Tennis, scatta il torneo nazionale Open maschile del Ct Venustas di Igea: tutti i protagonisti

Al via sabato, 29 giugno, il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. E’ un torneo ormai classico nel calendario romagnolo, che si presenta al via con un montepremi di 1000 euro. Ottimo il dato delle iscrizioni, ben 73 sono i giocatori al via, i big sono il 2.5 Diego Zanni ed i 2.6 Jacopo Antonelli, Luca Bartoli, Andrea Rondoni, Francesco...