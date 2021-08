Tennis, Us Open: chi sono i favoriti e le quote

US OPEN/I FAVORITI

È iniziato oggi a Flushing Meadows l’ultimo attesissimo ultimo Slam della stagione 2021. In campo maschile gli occhi di tutti sono puntati su Novak Djokovic che va a caccia del Grande Slam. Il tennista serbo, dopo la delusione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove è rimasto a secco di medaglie e ha perso la possibilità di centrare il Golden Slam, vuole assolutamente rifarsi centrando lo storico obiettivo di vincere tutti e quattro i grandi tornei della stagione (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon).

Quest’anno mancheranno molti protagonisti. A causa degli infortuni non ci saranno Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams e Venus Williams. Mancherà anche il vincitore dell’ultimo US Open maschile, Dominic Thiem, mentre ci sarà la vincitrice femminile, Naomi Osaka, che però non è al meglio delle condizioni.

Sui campi in DecoTurf della Grande Mela, davanti al numerosissimo pubblico con gli spalti pieni al 100%, però, non mancherà lo spettacolo. In palio c’è un ricchissimo montepremi. Il re e la regina degli US Open incasseranno a testa 3,3 milioni di dollari. Si gioca da oggi, lunedì 30 agosto fino a domenica 12 settembre (qui trovate il programma completo).

Us Open 2021: i favoriti

Novak Djokovic è per tutti i bookie il favorito numero 1. Un suo successo a Flushing, Meadows, che gli varrebbe il Grande Slam è pagato a 1.75. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, con la vittoria vuole anche riscattare la squalifica rimediata agli ottavi di finale degli Us Open 2020 quando colpì accidentalmente con la pallina, alla gola, una giudice di linea a gioco fermo. Il campione serbo la aveva scagliata per un gesto di stizza.

Proprio il nervosismo derivante dal peso dell’impresa potrebbe essere uno dei maggiori avversari per Nole. I rivali più accreditati, secondo gli allibratori, sono il russo Daniil Medvedev (5.00) e il tedesco Alexander Zverev (6.50), che ha conquistato l'oro olimpico. Ci si aspetta molto anche dal greco Stefanos Tsitsipas (13) finalista al Roland Garros, mentre Matteo Berrettini (33.00) è meno accreditato per il successo, a causa dei recenti problemi muscolari che l'hanno costretto a rinunciare alle Olimpiadi. Le sue quotazioni, però, potrebbero salire e la sua quota scendere se darà risposte importanti sul piano fisico. Per chi volesse scommettere su di lui, il momento giusto potrebbe essere proprio questo.

Da tenere d'occhio, come possibili sorprese, Andrey Rublev (33), Denis Shapovalov (50) e Pablo Carrena Busta (66), il protagonista del match dell'anno scorso in cui venne squalificato Djokovic, poi semifinalista.

US Open 2021: le favorite

Grande incertezza in campo femminile. Nel ruolo di favorita c'è la vincitrice di Cincinnati, Ashleigh Barty (4,50). I bokie pagano a 6,50 la difesa del titolo 2020 dell'Osaka e piazzano come terza favorita la nuova numero 2 al mondo, Aryna Sabalenka (13.00). Occhi puntati anche su Iga Swiatek (15), Barbora Krejcikova (20).

Mai come quest'anno, però, è difficile fare pronostici. Così sono decisamente ben bancate vittorie come quella dell'oro olimpico Belinda Bencic (25.00), di Karolina Pliskova (18.00), di Vika Azarenka (40.00) o di Kill Teichmann (75.00). Un successo della nostra Camila Giorgi, dopo il trionfo di Montreal, è quotato a 50.