Tiger Woods sorride: 14 mesi dopo il grave incidente torna al Masters

L'incubo è passato e ora Tiger Woods vuole vivere un sogno. Quattordici mesi fa, il 23 febbraio 2021, il campione più noto del golf mondiale mentre si stava recando al torneo annuale Genesis Invitational al Riviera Country Club nelle Pacific Palisades usciva di strada con la sua auto.

Tiger Woods: torna al Masters dopo l'incidente

Il vincitore di 110 tornei professionistici e di 15 major, capace di mantenere la prima posizione del ranking OWG per 683 settimane di cui 281 consecutive si era salvato grazie alla cintura di sicurezza, ma era stato ricoverato in condizioni subito considerate gravi ma stabili. Successivamente per le lesioni multiple alle gambe aveva rischiato anche l’amputazione di quella destra o di finire su di una sedia a rotelle.

Oggi il 46enne Tiger Woods ha annunciato che parteciperà al major all’Augusta National Golf Club, l’appuntamento noto come il Masters, in programma dal 7 al 10 aprile, uno dei più importanti appuntamenti della stagione del golf professionistico maschile. Non gioca un torneo dall'ultimo Masters, che si disputò a novembre 2020 a causa della pandemia. Prima di Natale si è divertito dando spettacolo nel torneo insieme al figlio Charlie: i due erano giunti secondi.

Il vincitore del torneo nell’esclusivo club della Georgia conquista una giacca verde. Woods, dopo il grave incidente di cui è stato vittima, non vuole soltanto partecipare. In casa ha già cinque giacche verdi: la sua speranza è quella di conquistare la sesta.