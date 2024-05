Tiro a segno, gli Azzurri convocati per gli Europei in Croazia

È tutto pronto ad Osijek, in Croazia, per gli Europei 25/50 metri di tiro a segno. L’evento, in programma da giovedì 23 maggio a domenica 9 giugno, sarà determinante in ottica Giochi Olimpici: conquisteranno un posto nazione per Parigi 2024, infatti, i due migliori atleti nella carabina 3 posizioni maschile e femminile, nella pistola automatica 25 m maschile e nella pistola 25 m femminile.

Per quanto riguarda la carabina, gli azzurri convocati sono Edoardo Bonazzi, Lorenzo Bacci, Simon Weithaler, Riccardo Armiraglio, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro e Martina Ziviani. Pistola affidata, invece, a Cristina Magnani, Margherita Brigida Veccaro, Chiara Giancamilli, Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut e Massimo Spinella.

“Sappiamo che sarà l'ultima manifestazione che metterà in palio i pass olimpici – spiega il direttore della preparazione olimpica federale Pierluigi Ussorio –. Ci approcciamo all'evento con fiducia, anche perché nella tappa di Coppa del Mondo che si è tenuta a Baku i ragazzi e le ragazze hanno fatto vedere di esserci nelle gare a fuoco. Riccardo Armiraglio, Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello (foto ISSF) hanno mostrato di avere il potenziale per stare nel gruppo dei migliori nelle gare di carabina 3 posizioni da 50 m, così come hanno fatto Massimo Spinella e Margherita Veccaro nelle gare di pistola automatica e sportiva da 25 m. Il gruppo è preparato e concentrato. Tutti conoscono l'importanza della gara, il nostro obiettivo è tornare da Osijek con almeno una carta in più per Parigi 2024. Di certo i ragazzi e le ragazze hanno lavorato al meglio mostrando professionalità e voglia: ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Ottenere una carta olimpica sarebbe un premio per quanto fatto in questi mesi”.