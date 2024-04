Tiro a segno, l'azzurro Bonazzi conquista la carta per Parigi 2024

Edoardo Bonazzi può alzare le braccia al cielo al torneo finale di qualificazione olimpica di tiro a segno. Sulle pedane del Military Shooting Sports Center di Rio De Janeiro (Brasile), infatti, il ventunenne di Novi Ligure ha centrato il terzo posto nella carabina ad aria compressa 10 metri, ottenendo una delle carte per i Giochi Estivi di Parigi 2024 riservate ai migliori due atleti non ancora qualificati.

L’azzurro, garantitosi l'accesso per la finale in virtù dell’ottavo ed ultimo punteggio utile nelle qualifiche (630.0), al termine dei dieci colpi inaugurali si è trovato varie volte con le spalle al muro e ad un passo dall’eliminazione. In tutti i casi, tuttavia, è riuscito a gestire nel migliore dei modi l’enorme pressione, chiudendo la sua prova con il punteggio di 227.0.

Davanti a lui sono arrivati il serbo Lazar Kovacevic (249.0) e il norvegese Jon-Hermann Hegg (248.9), già in possesso della carta olimpica nella carabina 3 posizioni e, dunque, non eleggibile per poterne ottenere un’altra.

"Sono davvero al settimo cielo - ha detto Bonazzi -. La gara è stata veramente dura e i miei avversari erano tutti di altissimo livello. Ho sentito tanta pressione perchè sapevo che in palio c'era la carta per Parigi ma ho cercato di tenere da parte qualsiasi aspetto emozionale che potesse condizionarmi. Sono felice ma già concentrato per i prossimi impegni della stagione", ha concluso il tiratore piemontese.

Per il nostro Paese, quindi, è arrivata la quarta quota a cinque cerchi dal tiro a segno dopo quelle conquistate da Danilo Dennis Sollazzo (carabina 10 metri), Paolo Monna e Federico Nilo Maldini (pistola 10 metri).