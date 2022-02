Tiro con l'arco: domani al via il Campionato Italiano Indoor

Tutto pronto per i Campionati Italiani Indoor arrivati alla quarantanovesima edizione che si disputeranno da domani, giovedì 24 febbraio, fino a domenica. Sarà ancora una volta la Fiera di Rimini ad ospitare la manifestazione che vedrà sulla linea di tiro quasi 1300 arcieri e, tra questi, anche gli arcieri medagliati alle ultime Olimpiadi e quelli reduci dalla conquista di ben 12 medaglie ai Campionati Europei Indoor.



IL PROGRAMMA

Ad inaugurare i Tricolori sarà l’Arco Nudo con in gara gli azzurri capaci di conquistare tantissimi titoli agli Europei di Lasko (Slo). Al mattino le 60 frecce di qualifica che assegneranno i titoli di classe e determineranno il tabellone degli scontri diretti. Subito dopo spazio alle eliminatorie fino all’assegnazione dei titoli italiani assoluti.

Lo stesso programma si ripeterà venerdì ma a scendere sulla linea di tiro saranno gli specialisti della divisione compound.

Sabato e domenica saranno invece le giornate dedicate all’arco olimpico con in campo i medagliati di Tokyo 2020, Mauro Nespoli e Lucilla Boari e tutti gli altri titolari della spedizione in terra giapponese. Il primo giorno verranno assegnati i titoli di classe, mentre domenica sarà interamente dedicato agli scontri per l’assegnazione dei titoli assoluti.



GARE IN STREAMING E IN TV

I quattro giorni di gara saranno trasmessi in diretta streaming su YouArco, canale ufficiale Youtube della Federazione Italiana Tiro con l'arco e in contemporanea sui canali social federali (Twitch, Facebook, Twitter). Le finali di giovedì e sabato andranno in onda anche in live streaming su "Sport2U", mentre una sintesi delle finali di domenica verranno trasmesse Rai Sport.