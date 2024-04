Tiro con l'arco, Coppa del mondo: sei Azzurri in gara a Shangai

Prime frecce della World Cup 2024, la tappa di Shanghai, in Cina, è scattata oggi con le qualifiche dei compound, gara in cui sono presenti sei azzurri. In campo maschile è il danese Mathias Fullerton a guadagnarsi la prima posizione con 714 punti e più X del coreano Kim Jongho, secondo anche lui a quota 714. In terza posizione c'è invece l'olandese Mike Schloesser con 713. Per l'Italia il migliore è Michea Godano con 701 punti che valgono la trentaquattresima posizione e il match con lo statunitense Moss al primo turno. Sarà invece l'arciere del Lussemburgo Seywert l'avversario di Marco Bruno che ha concluso le 72 frecce odierne con 699 punti e il trentanovesimo posto. Sfida subito durissima per Jesse Sut che dopo i 687 punti e il sessantaquattresimo posto nella ranking round si troverà di fronte il primo della classe Fullerton.

Nella gara femminile prima posizione per la messicana Andrea Becerra che flirta con il record del mondo e arriva a quota 713, meno due punti dal primato. Alle sue spalle si piazzano l'indiana Vennam con 711 e la coreana Yoohyun Oh con 708. Per l'Italia si arrampica fino al diciassettesimo posto Marcella Tonioli con 701 punti, venticinquesima a 695 Irene Franchini mentre Elisa Roner è trentaduesima con 690. Grazie al piazzamento in qualifica Tonioli è già al secondo turno dove affronterà l'estone Jaatma, per Franchini e Roner le avversarie nel primo scontro saranno l'altra estone Tetsmann e la filippina Cojuangco.

I RISULTATI A SQUADRE - L'Italia maschile conclude la qualifica con 2087 punti e il quindicesimo posto, agli ottavi affronterà gli USA secondi con 2129 alle spalle della Corea del Sud (2132) e la Francia (2126).

Il terzetto femminile si assesta invece in sesta posizione con 2086 punti in un classifica che vede al primo posto l'India (2118), al secondo la Corea del Sud (2117) e al terzo il Messico (2116). Per le azzurre il primo ostacolo ai quarti sarà proprio la formazione messicana. Nel mixed team la coppia Tonioli-Godano partirà dall'undicesimo posto (1402 punti) e sfiderà il Kazakistan agli ottavi di finale.

La World Cup prosegue nella giornata di domani con le eliminatorie a squadre compound fino alle finali per il bronzo e le qualifiche dell'arco olimpico.