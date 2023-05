Tiro con l'arco, Coppa del Mondo: i risultati degli Azzurri

L'unica finale azzurra a Shanghai nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 termina con una sconfitta allo shoot off. Nel giorno dedicato ai match decisivi del compound Elisa Roner ed Elia Fregnan perdono 154-154 (19-18) contro il Messico di Andrea e Miguel Becerra, nella sfida per il bronzo mixed team. La gara vive di un equilibrio totale con gli arcieri che si danno battaglia concludendo tutti i parziali con lo stesso punteggio e senza mai uscire dal giallo con tredici "X" su 30 frecce. Livello altissimo quindi nella competizione con i primi tre set conclusi tutti 38-38 e l'ultimo con un doppio 40 che rimanda il verdetto allo spareggio. Qui la coppia centroamericana fa la differenza piazzando un 10 e 9 contro i due 9 della coppia italiana. Gli arcieri azzurri sono ora pronti a tornare in Italia dove inizieranno a prepara i prossimi eventi internazionali: dal 28 maggio al 4 giugno ci sarà l'European Grand Prix a Umag, in Croazia, mentre la Coppa del Mondo tornerà con le frecce di Medellin, dal 13 al 18 giugno. Al ritorno dalla Polonia gli italiani partiranno subito per Cracovia, in Polonia, dove si disputeranno i Giochi Europei fino al 29 maggio, primo appuntamento che mette in palio i pass per Parigi 2024.

COMPOUND

Se a Shanghai l'Italia è stata costretta a fermarsi ai piedi del podio nel misto compound, la medaglia d'oro se l'è aggiudicata il duo dell'India che batte la Corea del Sud 156-155. Nella prova a squadre maschile festeggia l'Olanda, vincente sul Messico 231-229, mentre il terzo posto è della Turchia che supera 233-224 l'Iran. Il Messico riesce però a vincere la finalissima femminile superando 230-226 la Corea del Sud, mentre il bronzo va alla Turchia che vince di misura sulla Gran Bretagna 231-230.

Nell'individuale maschile l'indiano Jawkar batte a sorpresa l'olandese e numero uno al mondo Mike Schloesser 149-148, mentre il terzo posto è del sudcoreano Yang che supera allo spareggio l'estone Jaatma 148-148 (10-9). In cima al podio femminile ci sale Cho Su A, che aveva fermato Elisa Roner nel corso delle eliminatorie. La sud coreana ha battuto in finale la britannica e numero uno del ranking Ella Gibson 146-140. Terzo posto per l'indiana Avneet che ha la meglio per 147-144 sulla turca Tomruk.

RICURVO

Per quanto riguarda la divisione olimpica l'Italia non è riuscita a guadagnarsi una finale valevole per il podio. Nel ricurvo maschile ad aggiudicarsi l'oro è stato il brasiliano Marcus D'Almeida che riesce a superare 6-4 il sudcoreano Oh Jin Hyek, giustiziere di Mauro Nespoli agli ottavi di finale. Una vittoria che vale la permanenza al primo posto del ranking mondiale per l'atleta verdeoro. Bronzo per l'olandese Steve Wijler che batte 6-2 il cinese Li Zhongyuan. Per quanto riguarda il podio femminile, invece, è la Corea del Sud ad occupare tutti i gradini del podio, dopo un doppio derby casalingo: l'oro lo vince Lim Sihyeon superando 6-0 Kang Chae Young, mentre la campionessa olimpica An San ottiene il bronzo vincendo 6-2 sulla compagna di squadra Choi Misun.

Anche nelle prove a squadre è un dominio coreano: nel maschile la Corea del Sud batte la Cina 6-2, mentre il bronzo lo vince allo spareggio il Giappone contro la Spagna 5-4 (28-27). Il podio femminile vede sul gradino più alto di nuovo la Corea del Sud che ha battuto con un netto 6-0 Taipei, mentre il terzo posto va alla Cina, vincente 6-2 sull'indonesia. Anche nel mixed team la Sud Corea riesce ad avere la meglio per 6-2 sulla Cina, mentre la medaglia di bronzo se la prende la Turchia vincente 5-1 sull' Indonesia.