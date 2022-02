Tiro con l'arco, Europei Indoor: pioggia di medaglie per l'Italia

La giornata delle finali a squadre dell’Europeo Indoor di Lasko, in Slovenia, si conclude con una pioggia di medaglie per l’Italia che sale sei volte sul podio. Nell’arco olimpico argento per la selezione femminile, nel compound bronzo per entrambe le squadre in rosa, nell’arco nudo titolo europeo per le donne e argento per gli uomini. Domani le finali individuali con otto possibilità di medaglie per gli azzurri, le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube di World Archery Europe grazie alla produzione di YouArco.

ARCO OLIMPICO

Vince il bronzo la squadra maschile azzurra formata da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli che in finale ha la meglio allo shoot off con l’Ucraina (Kozhokar, Lisniak, Ovchynnikov) 5-4 (29-28) dopo aver perso 5-1 la semifinale con la Bielorussia. Nella gara Under 21 termina con l’argento la corsa di Chiara Compagno, Roberta Di Francesco e Ginevra Landi. Le azzurrine prima vincono 5-2 in semifinale con la Russia, poi si devono arrendere all’Ucraina (Chernyk, Koval, Naumova) 6-0.

Quarto posto invece per Matteo Balsamo, Federico Novati e Marco Zaghis sconfitti in semifinale dalla Turchia allo shoot off 5-4 (30-28) e poi nella sfida per il bronzo 5-3 con l’Ucraina (Dunyashev, Kryvoruchko, Pantsyru).



COMPOUND

Vanno a medaglia entrambe le selezioni femminili compound. Tra le senior Marcella Tonioli, Elisa Roner e Irene Franchini in semifinale si arrendono allo shoot off all’Estonia 233-233 (29-28) ma si rifanno subito dopo nella gara che vale il bronzo vincendo contro l’Ucraina (Kardash, Khomutsova, Shkliar) 232-231. Bronzo europeo Under 21 per Elisa Bazzichetto, Andrea Nicola Moccia e Martina Serafini che perdono con la Turchia in semifinale 236-227 e poi si prendono la finale per il terzo posto contro la Gran Bretagna (Bryan, Chappell, Wood) 231-229.



ARCO NUDO

Vince l’oro la squadra femminile arco nudo alla prima partecipazione di questa divisione in un europeo indoor. Cinzia Noziglia, Fabia Rovatta e Laura Turello regolano 6-2 la Russia (Blanter, Savenkova, Zuravlova).

Si fermano ad un passo dal primo posto gli uomini con Simone Barbieri, Valter Basteri e Daniele Bellotti che prima battono la Russia 5-3, ma poi vengono sconfitti 6-2 nella sfida per l’oro dalla Svezia (Axelsson, Hassila, Petterson).