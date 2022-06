Tiro con l'arco, Europei outdoor a Monaco: Italia d’argento nel femminile

E' inizia con un argento il weekend di finali agli Europei di Monaco, in Germania, per l’Italia. Elisa Roner, Marcella Tonioli e Sara Ret hanno conquistato la prima medaglia azzurra in Baviera fermandosi solo in finale contro la Gran Bretagna (Carpenter, Gibson, Stretton) con il risultato di 229-232. Gara in assoluta parità: la prima volée finisce 58-58, poi le britanniche mettono il turbo e nel secondo parziale ottengono i tre punti di vantaggio (58-55) che determineranno il risultato finale della partita. Le azzurre provano a recuperare, nel terzo set rosicchiano un punto (58-57), ma con le ultime sei frecce (58-58) non riescono nella rimonta e quindi salgono sul secondo gradino del podio continentale.

Azzurre soddisfatte dopo la finale, anche se Roner ammette: "Speravamo nell'oro, siamo comunque soddisfatte anche se abbiamo avuto un po' di sfortuna in alcune frecce", Sara Ret guarda anche al futuro: "l'anno scorso abbiamo preso il bronzo, questa volta l'argento, ci riproveremo nella prossima occasione", stesso pensiero di Marcella Tonioli: "Potevamo fare qualcosa di più, ma come detto dalle mie compagne ci riproveremo e siamo contente di questo argento". A chiudere le parole del Responsabile di Settore Flavio Valesella: "Le ragazze sono state bravissime, hanno fatto ottime cose nelle qualifiche e negli scontro, posso fare i complimenti a tutte e tre".





Oggi gli Olimpici

Oggi, domenica 12 giugno, l'Italia tirerà in altre due finali, quella per il bronzo mixed team con Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli che sfideranno l’Ucraina alle ore 14,00 e la squadra maschile con Alessandro Paoli, Mauro Nespoli e Federico Musolesi che invece si giocherà l’oro con la Spagna alle 11,20 circa. Tutte le finali sono trasmesse in diretta streaming dal canale Olympic Channel, mentre giovedì i match degli azzurri verranno trasmessi su Rai Sport.