Tiro con l'arco, Europei outdoor a Monaco: per l'Italia 2 finali per l'oro e 3 per il bronzo

Grandi soddisfazioni per l’Italia ai Campionati Europei di Monaco, in Germania. Gli azzurri conquistano l’accesso a tre finali, due per l’oro con le squadre, una per il bronzo nell’individuale, che si aggiungono a quella del mixed team, oltre a sette pass per gli European Games 2023.

Domattina, alle ore 10,25, le azzurre Elisa Roner, Marcella Tonioli e Sara Ret daranno l’assalto al titolo europeo affrontando la Gran Bretagna nel compound femminile. Nell'individuale Elisa Roner si giocherà il bronzo individuale alle 14,45. Domenica il terzetto maschile dell’olimpico con Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli affronterà la Spagna per il titolo continentale ricurvo alle 11,20 circa e alle ore 14,00 Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli sfideranno per il bronzo mixed team l'Ucraina. Tutte le finali verranno trasmesse in diretta su Olympic Channel, mentre su Rai Sport verranno mandati in onda nei prossimi giorni i match per le medaglie degli azzurri.



European Games



Le ottime prestazioni delle squadre permettono all’Italia di essere l’unica Nazione ad avere già conquistato tutti i pass disponibili per gli European Games 2023 nell’arco olimpico. Per quello che riguarda il compound (ai Giochi Europei i compoundisti gareggiano nell'individuale e nel mixed team e quindi si possono qualificare solo un uomo e una donna per ogni Paese) l’Italia grazie al posto in finale conquistato da Elisa Roner ha già staccato il biglietto al femminile, mentre Valerio Della Stua sarà impegnato nel torneo di qualificazione per provare a prendere l’ottavo pass che significherebbe en plein per gli azzurri.

Finalisti

Volano in finale per l'oro Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli nella gara a squadre dell'arco olimpico maschile. L'Italia proverà a vincere il titolo continentale nella sfida di domenica alle 11,20 contro la Spagna di Acha, Alvarino e Castro. Percorso netto per gli azzurri che hanno battuto 6-2 il Portogallo, allo shoot off l'Ucraina 5-4 (27-26) e, in semifinale, la Gran Bretagna 5-3. Sarà finale per l'oro anche per la selezione femminile del compound. Elisa Roner, Marcella Tonioli e Sara Ret domani, sabato, alle 10,25 affronteranno la Gran Bretagna (Carpenter, Gibson, Stretton) dopo aver battuto Olanda e Danimarca.

Individuali

L'italia centra un'altra finale grazie ad Elisa Roner nella gara compound femminile. L'azzurra batte 139-133 la polacca Ksenija Markitantova, 145-138 l'ucraina Kseniia Shkliar e 147-146 Ella Gibson (GBR). L'atleta trentina in semifinale viene però fermata dall'altra britannica, Isabelle Charpenter 146-142: domani alle 14:45 Roner si giocherà il bronzo contro la turca Ayse Bera Suzer.



Nell'arco olimpico maschile è Mauro Nespoli a fare più strada di tutti ma non riesce ad arrivare in zona medaglia dopo la sconfitta per 6-4 con lo spagnolo Daniel Castro ai quarti di finale. Il tabellone è uno degli ostacoli dell'Italia, agli ottavi infatti va in scena il derby tra Paoli-Musolesi con il secondo che ha la meglio per 7-3. Il giovane arciere bolognese agli ottavi si trova davanti Miguel Alvarino Garcia, punta di diamante della Spagna, che vince solo allo shoot off per una questione di centimetri 6-5 (X-10).