Tiro con l'arco, Nespoli terzo in Coppa del Mondo

L'Olimpionico azzurro conclude la finalissima di Hermosillo (Mex) con il bronzo: supera ai quarti Brady Ellison (Usa) 6-2,

perde la semifinale allo spareggio con il brasiliano n.1 al mondo Marcus D'Almeida, vincente 6-5 (9*-9) che poi va a vincere l'oro contro Lee Woo Seok (Kor) 6-4. Mauro Nespoli conquista il terzo posto battendo allo shoot-off l'indiano Dhitaj Bommadevara 6-5 (10-9). Per l'atleta dell'Aeronautica Militare è l'ennesima affermazione internazionale che lo mantiene tra i migliori al mondo.

A Hermosillo (Mex) si chiude la World Cup 2023 con le finali in cui Mauro Nespoli, unico azzurro in gara, sale sul terzo gradino del podio nell'arco olimpico. Per l'olimpionico è il secondo miglior risultato in carriera in questa competizione dopo l'argento del 2019 e il suo percorso in queste finali messicane inizia proprio da chi, quattro anni fa, gli negò il metallo più prezioso: Brady Ellison. L'arciere dell'Aeronautica Militare ai quarti si trova di fronte lo statunitense e dopo il pari (28-28) del primo set si porta a casa la vittoria 6-2 grazie ai due 29-28 nella terza e quarta volée, decisivi per il successo.

In semifinale Nespoli sfida il numero uno del Mondo Marcus D'Almeida e il match è per cuori forti. Il brasiliano va avanti 3-1 (29-27, 26-26), Nespoli pareggia con il 27-26 della terza frazione, poi D'Almeida risorpassa (29-26) e l'azzurro lo riprende (29-28) rimandando il verdetto allo shoot off in cui entrambe le frecce finiscono sul 9 ma quella del brasiliano è più vicina al centro. Finisce così 6-5 (9-9*) e per Mauro Nespoli si aprono le porte della finale per il bronzo.

L'ultimo avversario di giornata è l'indiano Dhitaj Bommadevara che viene sconfitto ancora alla freccia di spareggio 6-5 (10-9). La sfida è un'altalena di emozioni, l'azzurro va subito avanti (30-29), la seconda volée finisce pari (27-27), la terza è dell'avvesario (29-25) e così prima delle ultime sei frecce il tabellone dice 3-3. Nespoli ripassa avanti nel quarto parziale (27-26), ma Bommadavera ricuce lo strappo (28-27) e quindi è ancora shoot off, ma questa volta con esito ben diverso per l'arciere italiano che piazza la freccia sul 10 e si prende un meritato bronzo.

GLI ALTRI RISULTATI

Nella sfida per l'oro del ricurvo Marcus D'Almeida batte il coreano Lee Woo Seok 6-4 e vola sul gradino più alto del podio. I giganti asiatici però si rifanno nel femminile con Kang Chae Young che batte la padrona di casa Alejandra Valencia 6-2 nella finale per l'oro, e Lim Sihyeon che strapazza l'americana Casey Kaufhold 6-0 nella sfida il bronzo. Nel compound maschile finalissima al cardiopalma con il giovane danese Mathias Fullerton che vince allo shoot off 148-148 (10*-10) con l'indiano Samadhan Jawkar, mentre il bronzo va al collo dell'olandese Mike Schloesser con il 150-149 sull'indiano Abhishek Verma. Nel femminile altra World Cup in bacheca per Sara Lopez: la colombiana è da record, si prende la competizione per l'ottava volta in carriera vincendo la finale per l'oro 143-142 con la danese Tanja Gellenthien. Esultano anche i padroni di casa con il bronzo di Dafne Quintero dopo il 144-142 sulla coreana Cho Su A.