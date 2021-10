Tiro con l'arco, campionati italiani: tutti i risultati

Mauro Nespoli e Vanessa Landi sempre in coppia, come nella vita così nel tiro con l'arco. I due atleti portano a casa i titoli di campioni italiani alla fine del 59° Campionato outdoor che si è svolto in provincia di Bergamo nel week-end.



Nell'ultimo impegno della stagione agonistica, i due azzurri dell'Aeronautica Militare escono tra gli applausi del pubblico, al pari del giovanissimo Francesco Poerio Piterà e della campionessa paralimpica Elisabetta Mijno.



Quello di Verdello è stato il terzo tricolore assoluto per l'olimpionico Mauro Nespoli che, non sazio dopo l'argento individuale ai Giochi di Tokyo 2020, ha superato in finale allo spareggio proprio Piterà (calabrese classe 2005), che ha fatto il suo esordio con la nazionale giovanile questa estate, vincendo la Youth Cup di Bucarest e partecipando poi al suo primo Mondiale Giovanile in Polonia. "Non sono soddisfatto di come ho tirato - ha detto Nespoli - Potevo chiudere la partita dopo il 4-0 e invece ho dato la possibilità a Francesco di raggiungermi. Devo dire che ero davvero scarico. I Giochi Olimpici mi hanno tolto tante energie mentali e questo non si è visto solo qui, ma anche ai Mondiali e nella finale di coppa del mondo, dove mi aspettavo prestazioni migliori. E' stata comunque una grande stagione, coronata con una medaglia d'argento individuale alle Olimpiadi. Parigi 2024 è dietro l'angolo e i mondiali di qualificazione sono vicini. Dobbiamo essere in grado di migliorare il nostro livello e ottenere la qualificazione della squadra maschile che ci è mancata a Tokyo".



A concludere il podio maschile il bronzo conquistato allo spareggio dal portacolori delle Fiamme Azzurre Massimiliano Mandia, che ha superato l'atleta dell'Aeronautica Federico Musolesi 6-5 (9*-9). La freccia decisiva dell'arciere salernitano, più vicina al centro, è valsa la vittoria nei confronti del giovane arciere bolognese al termine di un match equilibratissimo.



LANDI TERZO ORO, IMPRESA MIJNO

La vittoria di Vanessa Landi, la terza in carriera dopo la doppietta ottenuta nel 2015 e nel 2016 quando era ancora junior, rilancia l'arciera grossetana che vive e si allena a Voghera con Mauro Nespoli, seguita anche lei dal preparatore storico dell'olimpionico azzurro Roberto Finardi. Per lei si tratta di una iniezione di fiducia in vista del percorso che porta a Parigi 2024, appuntamento al quale non vuole mancare: "Sono molto felice perché arrivo da un periodo difficile per non essere ancora riuscita a guadagnarmi la chance olimpica". La vittoria dell'atleta dell'Aeronautica Militare è arrivata in finale con un 6-4 sulla campionessa paralimpica Elisabetta Mijno, la portacolori delle Fiamme Azzurre che ha conquistato l'argento mixed team con Stefano Travisani a Tokyo 2020.



STORICO BRONZO PER DI FRANCESCO

La medaglia di bronzo se l'è invece guadagnata la giovane atleta pescarese Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi) vincente sulla ligure Sara Noceti (Arcieri Tigullio) per 6-4. Anche in questo caso una sfida dai contorni fantastici: Di Francesco è infatti ancora junior e ha indossato per la prima volta la maglia della Nazionale questa estate esattamente come Piterà. Per lei e per i suoi conterranei una medaglia storica, visto che nell'arco olimpico nessun arciere abruzzese aveva mai ottenuto un podio individuale agli assoluti.



IL 22 OTTOBRE FESTA PER I PROTAGONISTI DI TOKYO

Se i medagliati di Tokyo Mauro Nespoli ed Elisabetta Mijno hanno chiuso la stagione con un podio tricolore, ci sarà un'ultima occasione per festeggiare le imprese di tutti i protagonisti ai Giochi Olimpici e Paralimpici: il 22 ottobre a Roma, al Salone d'Onore del CONI, alle ore 17:30 (dopo il Consiglio Nazionale CONI), insieme a Nespoli e Mijno verranno celebrati anche Lucilla Boari, Stefano Travisani, Maria Andrea Virgilio ed Enza Petrilli, alla presenza dei presidenti CONI e CIP Giovanni Malagò e Luca Pancalli, e della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Sarà l'ultimo atto prima di prendere la mira verso Parigi 2024...