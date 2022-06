Tiro con l'arco, Europei outdoor a Monaco: tutti gli Azzurri convocati

La Nazionale italiana di tiro con l'arco pronta ad affrontare, da domani, i Campionati Europei outdoor di Monaco di Baviera.

Gli azzurri sono arrivati in Germania e hanno già festeggiato la rielezione del presidente Scarzella a capo della federazione europea.

Europeo: il programma

Proprio oggi i 296 arcieri iscritti in rappresentanza di 40 Nazioni inizieranno a prendere confidenza con il campo di gara attraverso i tiri di prova ufficiali della manifestazione. Le gare degli Europei scatteranno ufficialmente domani, martedì 7 giugno, con le 72 frecce di ranking round del compound al mattino e quelle dell'olimpico al pomeriggio che determinano i tabelloni degli scontri diretti. Mercoledì, dopo le frecce valide per i primi due turni eliminatori individuali, scatterà la gara mixed team con tutti gli scontri fino alle semifinali. Giovedì mattina il via alle competizioni a squadre con le sfide dagli ottavi alle semifinali, mentre al pomeriggio si completeranno le partite dei tabelloni individuali fino ad assegnare i posti in finale. Il venerdì sarà una giornata molto importante perché andrà in scena il torneo che assegna i primi posti per gli European Games di Cracovia 2023. Nel fine settimana si tirerà per incoronare i nuovi campioni europei: il sabato sarà dedicato alle finali compound, la domenica a quelle dell'olimpico.

Gli Azzurri

E' la quarta trasferta internazionale della stagione all'aperto per gli azzurri che nelle prime due tappe di Coppa del Mondo hanno vinto due argenti grazie alla squadra maschile dell'arco olimpico, mentre al Grand Prix Europeo sono riusciti a conquistare ben 7 medaglie (4 ori, 2 argenti e 1 bronzo). Tra i convocati Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) e Lucilla Boari (Fiamme Oro), i due medagliati alle ultime Olimpiadi entrambi quinti nel ranking mondiale e, per la prima volta in trasferta con i "normodotati", l'azzurra paralimpica Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre). Il gruppo del ricurvo vedrà sulla linea di tiro anche Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Tatiana Andreoli (Fiamme Azzurre). Nel compound i titolari sono Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Elia Fregnan (Arcieri del Torrazzo), Valerio Della Stua (Arcieri Solese), Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino) e Sara Ret (Arcieri Cormons). Gli azzurri avranno al seguito come capo delegazione la consigliera federale Elena Forte insieme al D.T. della Nazionale Olimpica Giorgio Botto, i coach Matteo Bisiani e Amedeo Tonelli, il D.T. del compound Flavio Valesella, lo psicologo Manolo Cattari e il fisioterapista Andrea Rossi.