Tiro a segno, Coppa del mondo: i convocati dell'Italia

Saranno ben 12 gli atleti azzurri impegnati a Rio de Janeiro (Brasile) in occasione della sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno. Il poligono sudamericano ospiterà le gare da giovedì prossimo, 14 settembre, a lunedì 18.

Nella carabina riflettori puntati su Riccardo Armiraglio, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Edoardo Bonazzi (foto UITS), Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro e Martina Ziviani. Pattuglia nutrita anche nella pistola, in cui proveranno a farsi valere Paolo Monna, Federico Nilo Maldini, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella e Maria Varricchio.

La kermesse brasiliana - che non prevede l'assegnazione di carte olimpiche per Parigi 2024 - rappresenta l'ultimo appuntamento del massimo circuito prima delle finali di Doha, in Qatar (18-26 novembre). (agc)

CALENDARIO FINALI (orari italiani)

Giovedì 14 settembre – Pistola 10m donne (ore 17.30) e pistola 10m uomini (ore 21.15)

Venerdì 15 settembre – Mixed team carabina 10m (ore 15.30) e mixed team pistola (ore 18.00)

Sabato 16 settembre – Carabina 10m uomini (ore 17.30) e carabina 10m donne (ore 21.15)

Domenica 17 settembre – Pistola 25m donne (ore 16.00) e carabina 50m 3p uomini (ore 20.00)

Lunedì 18 settembre – Carabina 50m 3p donne (ore 19.45) e pistola automatica 25m uomini (ore 21.30)