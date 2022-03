Ciclismo Tirreno-Adriatico 2022: percorso, altimetria, favoriti, dove vederla in tv e in streaming

Lunedì 7 marzo partirà la Tirreno Adriatico. La “Corsa dei due mari”, la prima corsa a tappe della stagione italiana, è pronta a regalare emozioni agli spettatori.

Alla Tirreno-Adriatico, organizzata da RCS Sport, parteciperanno 18 formazioni WorldTour e sette quadre Professional.

Il percorso è di 1131,9 km suddivisi in sette tappe e si snoderà lungo cinque regioni dell'Italia centrale: la Toscana, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo e le Marche.

Ciclismo Tirreno Adriatico: percorso e altimetria

1) Prima tappa: Lido di Camaiore (Cronometro, 13,9 km)

La Corsa dei due Mari si apre con una cronometro completamete pianeggiante di 13,9 km a Lido di Camaiore che, come da tradizione, aprirà la corsa.

2) Seconda tappa: Camaiore - Sociville (219 km)

La seconda tappa, la più lunga di questa settimana con i suoi 219 km, non presentando difficoltà altimetriche di rilievo sembra destinata a concludersi con una volata di gruppo.

3) Terza tappa: Murlo - Terni (170 km)

I corridori dalla Toscana entreranno in Umbria. I 170 km si prestano a colpi di mano. Nel finale alla discesa seguirà un tratto pianeggiante prima del rettilineo conclusivo.

4) Quarta tappa: Cascata delle marmore - Bellante (202 km)

Tappa di 202 km con il primo arrivo in salita a Bellante. I corridori dovranno affrontare le insidie degli Appennini passando anche per Ascoli Piceno.

5) Quinta tappa: Sefro - Fermo (155 km)

Da Sefro a Fermo 155 km con tante salite da affrontare per tutti i corridori. Il traguardo posto al termine di una salita del 10% è destinato a fare selezione.

6) Sesta tappa: Apecchio - Carpegna (215 km)

La tappa più attesa caratterizzata dal circuito finale del Cippo di Carpegna, a sei chilometri dal traguardo, presenterà pendenze fino al 14%. Una tappa tutta da seguire.

7) Settima tappa: San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (159 km)

Il circuito finale a San Benedetto del Tronto, arrivo completamente pianeggiante, sembra terreno di caccia ideale per i velocisti.

Ciclismo, Tirreno Adriatico 2022: i favoriti

Il favorito numero 1 per il successo è Tadej Pogacar. Il campione sloveno del team UAE Emirates, che in carriera ha conquistato la vittoria in due edizioni del Tour de France (2020 e 2021), è il vincitore dell'ultima edizione della Corsa dei due mari.

In questo inizio stagione ha già conquistato il successo del UAE Tour 2022 ed è reduce da una strepitosa vittoria alle Strade Bianche, la classica più a Nord del Sud Italia, dove è arrivato da solo al traguardo dopo una fuga di 50 km.

I suoi rivali più accreditati sono Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Il favorito d'obbligo per la vittoria nella cronometro e per indossare la prima maglia di leader è il due volte campione del mondo a cronometro Filippo Ganna (Ineos Grenadier).

Ciclismo, Tirreno Adriatico 2022: dove vederla in tv

La Tirreno-Adriatico 2022 sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay. Per gli abbonati sarà trasmessa su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, Now, Sky Go.