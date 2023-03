Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023: calendario, programma, orari, diretta tv, streaming

7 tappe da non perdere che offriranno terreni di caccia ideali per tutti i corridori in gruppo. La Tirreno Adriatico 2023 si disputa da lunedì 6 a domenica 12 per un totale di 1.171,5, con una media di 167,4 km a tappa. Quest'anno la Corsa dei due Mari, che si corre nel ricordo di Davide Rebellin vincitore nel 2001, presenta un dislivello totale di 13.800 metri.

Nella settimana in cui la Parigi-Nizza offrirà il duello dell'ultimo Tour tra il vincitore Vingegaard e Pogacar, sulle strade italiane sarà battaglia tra Roglic (Jumbo-Visma), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) e Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Enric Mas (Movistar), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Jai Hindley (Bora-hansgrohe), Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) e Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Joao Almeida e Adam Yates della Uae Emirates.

Tirreno-Adriatico 2023: le tappe con altimetria

1) Lunedì 6 marzo – ITT Lido di Camaiore-Lido di Camaiore – 11,5 km

Cronometro a squadre completamente piatta, dove i distacchi non dovrebbero essere così significativi, alla luce delle difficoltà dei giorni successivi. Lo spettacolo, però, non mancherà con il sempre suggestivo scenario di Lido di Camaiore. Orario partenza: 12.50, orario d’arrivo: 16.00 circa

2) Martedì 7 marzo – Camaiore-Follonica – 209 km

Seconda tappa interamente sulla costa toscana. Probabile finale in volata visto il circuito finale di 21,4 km dove l'unica difficoltà è il breve strappo dell’Impostino. Orario partenza: 10.45, orario d’arrivo: 16.00 circa

3) Mercoledì 8 marzo – Follonica-Foligno – 216 km

Da Follonica a Foligno, dalla Toscana all'Umbria. Chi vorrà andare in fuga lo farà nella prima parte, approfittando delle difficoltà altimetrice del Passo del Lume Spento e della Foce. Gli ultimi 40 km, però, sono completamente pianeggiante e favoriranno il ritorno del gruppo. Orario partenza: 10.40, orario d’arrivo: 16.00 circa

4) Giovedì 9 marzo – Greccio-Tortoreto – 219 km

I corridori affronteranno per 3 volte la salita di Tortoreto, 3 km al 7% all'interno di un circuito finale di 17,1 km da ripetere 3 volte. Una tappa decisamente impegnativa, visto anche il chilometraggio di 219 km. Orario partenza: 10.30, orario d’arrivo: 16.00 circa

5) Venerdì 10 marzo – Morro d’Oro-Sassotetto – 168 km

Tappa decisiva per la classifica generale, con l'arrivo in salita a 1.466 metri a Sarnano-Sassotetto con un dislivello di 3.800 metri e un'ascesa finale di 14,5 km. Orario partenza: 10.30,orario d’arrivo: 16.00 circa

6) Sabato 11 marzo – Osimo Stazione – Osimo – 194 km

I 4 muri marchigiani del circuito finale di 34,2 km da ripetere tre volte, frazioneranno il gruppo e faranno male anche a qualcuno che coltiva ambizioni di classifica. In particolare gli ultimi due, a Osimo, in pavè a Roncisvalle, più di un km al 15% e in via Olimpia, meno di un km al 16%, sono destinati a far emergere il vincitore di questa tappa. Orario partenza: 11.40, orario d’arrivo: 16.00 circa

7) Domenica 10 marzo – San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto – 154 km

Ultima giornata dedicata alle ruote veloci. Si arriva a San Benedetto del Tronto per un circuito totalmente pianeggiante che dovrà essere ripetuto 5 volte. Orario partenza: 12.25, orario d’arrivo: 16.00 circa

Tirreno Adriatico 2023: dove vederla in tv e in streaming

La Tirreno Adriatico 2023 sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai (Raisport e Rai 2 per il finale di gara e in streaming su Raiplay) e a pagamento su Eurosport e Europlayer.