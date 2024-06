Torna la Notturna Città di Chieti, una gara tra le tante bellezze teatine: tutte le info

Torna la Notturna città di Chieti, il conto alla rovescia per la gara sta per finire e l'attesa è febbrile. Amministrazione e organizzatori: “Una gara per la città, in mezzo alle sue tante bellezze”. Si svolgerà giovedì 13 giugno dalle ore 18 la gara podistica non competitiva di 0,500, 1, 1,5, 3, 9,6 chilometri e la non competitiva di 2,4 km aperta a tutti a cura dell’associazione sportiva...