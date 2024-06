Padel: torneo misto, nel ricordo di Jessica Niccoli

BRINDISI - Un torneo misto di padel si svolgerà presso la Jpadel Arena, in via Cappuccini, il prossimo 5 luglio 2024, alle ore 18.30. Si scontreranno in un torneo misto giallo, con sorteggio, ben 32 coppie tra l’intermedio e i principianti. La serata sarà allietata dalla musica e postazione food con inizio dalle 18,30 fino alle 24,00. Alle 19,00 vi sarà lo start con l’inno...