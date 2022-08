Atletica, oggi il grande giorno di Filippo Tortu: orario finale, diretta tv e streaming

L'Italia, dopo i trionfi di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, è pronta a calare in pista un altro asso. Oggi, venerdì 19 agosto, alle ore 21.20, Filippo Tortu andrà a caccia di una medaglia nei 200 metri.

Monaco 2022, Tortu oggi finale 200 metri: a che ora in tv

Filippo Tortu è tra i grandi favoriti nella finale di oggi. Sarà nuovamente una sfida ravvicinata Italia-Inghilterra visto che partirà dalla corsia 6 e avrà al proprio fianco Charles Dobson in corsia 5 e Nethaneel Mitchell-Blake in corsia 7.

In corsia 3 un altro suddito di Sua Maestrà: Zharnel Hughes. Dalla corsia 1 scatterà il campione del mondo under 20, Blessing Afrifah, dalla 8 l'ex campione del mondo il turco Ramil Guliyev, dalla corsia 2 lo spagnolo Pol Retamal e dalla corsia 4 il tedesco Joshua Hartmann.

La finale dei 200 metri dei campionati europei di Monaco 2022 sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su Raiplay. L'appuntamento è per le ore 21.20.