Ciclismo, Tour of the Alps 2022: altimetria, calendario, tappe, tv

Sarà come sempre una corsa appassionante e spettacolare. Anche la 45esima edizione del Tour of the Alps, al via oggi lunedì 18 aprile, può vantare al via un illustre novero di nomi tra i pretendenti alla vittoria finale.

Saranno al via di questa corsa, che è un'ottima preparazione del Giro d'Italia, Lopez, Landa, Froome, Geoghegan Hart, Porte, Pinot, Bardet, Kelderman, Bilbao, Carthy, Sivako.

Il Tour of the Alps, che si concluderà venerdì 22 aprile, grazie ai chilometraggi contenuti tipici della sua formula, garantirà di poter attaccare ogni giorno sulle strade dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Al via ci saranno 18 compagini di cui 10 della categoria UCI World Tour. Non mancherà nella tappa conclusiva una celebrazione ricordo di Michele Scarponi nel segno della sicurezza stradale.

Tour of the Alps 2022: le tappe

1) Prima tappa, Cles-San Martino di Castrozza (160,9 km) partenza ore 11:20, arrivo 15:15 circa

Partenza ad alta velocità per il Tour of the Alps 2022, che prende le mosse dal capoluogo della Val di Non, casa di Melinda e dello storico Trofeo Melinda. Dopo 40 km fra pianura e discesa verso la valle dell’Adige, il percorso si fa più nervoso verso il traguardo volante di Pergine Valsugana.

Dopo il cartello di metà gara, la strada inizia a salire verso Strigno con pendenze fra il 6% e l’8%. Dopo l’attraversamento di Pieve Tesino gli atleti affrontano il Passo Brocon primo GPM del TotA 2022: 15 km al 4,9%.

Terminata la lunga discesa, si torna a salire verso Passo Gobbera: 4,3 km al 5,5% seguiti da una discesa molto veloce che termina ad Imer, dove ci si innesta nel circuito finale.

A circa 3 km dal passaggio sulla linea del traguardo di Primiero/ San Martino di Castrozza si trova l’impegnativo strappo del Molaren, ultimo trampolino per chi punta alla prima maglia di leader.

2) Seconda tappa, Primiero/San Martino di Castrozza - Lana (154,1 km) partenza ore 11:25, arrivo 15:15 circa

Si fa subito sul serio nella seconda tappa, con oltre 20 km di ascesa verso il Passo Rolle, tetto del Tour of the Alps con i suoi 1984 metri, ad attendere gli atleti subito dopo il via. Una lunga e panoramica discesa conduce verso Predazzo e la Val di Fiemme, fino al traguardo volante di Cavalese (Km 54). Successivamente, un’altra lunga e veloce discesa riporta la gara nella valle dell’Adige. Si approda in Alto Adige, e a Caldaro ha inizio la lunga ed impegnativa salita del Passo della Mendola, secondo GPM di giornata, dove ci si può attendere la prima selezione fra i favoriti. La successiva discesa conduce la corsa in località Fondo, da cui si riprende subito a salire verso il Passo Palade. Da qui iniziano 18 km di discesa veloce, al termine della quale gli atleti lambiscono Lana – senza attraversare il traguardo – per effettuare un anello con gli ultimi 3 km in lievissima salita.

3) Terza tappa, Lana - Villarbassa (154,6 km) partenza ore 10:15, arrivo 14:15 circa

I primi chilometri della 3a tappa si svolgono su strade pianeggianti, toccando Bolzano e poi Chiusa attraverso la Valle Isarco. Dopo il traguardo volante di Velturno, il gruppo raggiunge Bressanone, partenza del TotA 2021, e il fondovalle della Val Pusteria.

È da qui che la tappa entra nel vivo: dopo Vandoies inizia la salita di Terento, primo GPM di giornata: ascesa non lunga ma impegnativa (6,1 km all’8%). La discesa verso Brunico è bella, interrotta nella parte centrale dall’altopiano di Falzes.

Si imbocca quindi la bassa val Badia prima di svoltare in direzione San Vigilio di Marebbe per approcciare il Passo Furcia, 7,9 km al 7,6% di pendenza media, ma con gli ultimi 4 km sempre attorno al 10%.

Dal GPM mancano circa 24 km al traguardo, i primi 10 in discesa in direzione della statale della val Pusteria e gli ultimi 10 in apnea in leggera salita verso il traguardo di Villabassa.

Quarta tappa, Villabassa - Kals Am Grossglockner (142,4 km) partenza ore 11:45, arrivo 15:15 circa

Primi chilometri quasi pianeggianti per l’inizio della 4a tappa. Superata Dobbiaco, la strada scende verso San Candido ed il confine di stato verso l’Austria e il Tirolo. Oltrepassata Sillian, il percorso vira verso il GPM di Kartitscher Sattel. Si entra nella Gaital, e si lascia il Tirolo per sconfinare in Carinzia e nella vallata del fiume Gail, fino a giungere la città di Kötschach. Da qui, la corsa affronta le rampe, non impegnative, del Gailberg Sattel, secondo GPM di giornata. Tornati in Tirolo e a Lienz, il percorso sale sui colli che circondano la città e in prossimità della stazione della funivia del Zettersfeld è collocato il traguardo volante. La resa dei conti è sui 12,5 km della salita finale verso Kals am Großglockner: i primi 3 km sono i più impegnativi, al 9%; segue un tratto di circa 4 km pianeggianti, poi altri 3 km intorno al 6% che hanno termine a circa 2,5 km dal traguardo, che si raggiunge al termine di un nuovo tratto in falsopiano.

Quinta tappa, Lienz - Lienz (114,5 km) partenza ore 12:15, arrivo 15:15 circa

5) Percorso breve ma ricco di insidie per la 5a e ultima tappa del TotA. Dopo 30 Km facili, per i corridori inizia la salita verso il GPM del Bannberg, dal versante più

impegnativo (5,5 Km al 10%). Una ripida e tortuosa discesa conduce all’attacco di un’altra salita ostica che risale il pendio di Assling, per altri 4 km sempre attorno al 10%.

Una serie di saliscendi ed una breve picchiata portano gli atleti verso il traguardo di Anras, seguito da 15 km di respiro prima del nuovo incontro con il Bannberg, stavolta dal versante più semplice.

Al termine della discesa, pochi chilometri di pianura conducono a Lavant e Dolsach, prima di entrare nel finale caratterizzato dal GPM di Stronach (3 Km con pendenze in doppia cifra).

Dallo scollinamento mancano 10 km al traguardo: i primi 5 in discesa, seguiti da 4 Km pianeggianti che anticipano lo strappo di 600 metri che porta al traguardo di Lienz Zettersfeldbahn.

Tour of the Alps 2022, dove vederlo in tv

Il Tour of the Alps 2022 è trasmesso in diretta tv da Raisport, in chiaro e da Eurosport per gli abbonati. La corsa sarà disponibile in streaming anche RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+ e Sky Go.