Tour de France 2023, i corridori e le squadre: l'elenco completo con i 7 italiani

Sabato 1 luglio da Bilbao (Spagna) partirà l’edizione numero 110 del Tour de France che si concluderà domenica 23 luglio a Parigi. Al via ci saranno 176 corridori che indosseranno i colori di 22 squadre, 18 World Tour e 4 Professional.

Tra gli italiani, soltanto 7 al via, mai così pochi dal 1986 quando erano soltanto 6, il più atteso è Giulio Ciccone. Il “geco d’Abruzzo”, capitano della Lidl-Trek che nel 2019 indossò la maglia gialla per 2 giorni, dopo essere stato costretto a saltare il Giro d'Italia per la positività al Covid ha mostrato una forma crescente al Giro del Delfinato, vincendo l'ottava e ultima tappa. Ora punta a essere protagonista anche al Tour.

Alberto Bettiol (Ef), oltre al ruolo di sostegno a capitan Carapaz, cercherà di inserirsi nelle fughe giuste per cercare un successo di tappa. Avrà compiti importanti anche Matteo Trentin (Uae-Emirates), gregario di lusso per Pogacar. Jacopo Guarnieri (Lotto-Dstny) sarà prezioso nel treno di Caleb Ewan, Gianni Moscon dopo il Giro è pronto ad affrontare il Tour, Daniel Oss sarà come sempre il compagno numero uno di Peter Sagan, mentre Luca Mozzato cercherà di mettersi in mostra in volata con l'Arkea.

I protagonisti più attesi delle 21 tappe del Tour de France 2023 sono i due duellanti della passata edizione. Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), che lo scorso anno arrivò secondo dopo aver conquistato la vittoria Oltralpe nel 2020 e nel 2021.

La UAE Emirates per rafforzarsi ha deciso di schierare un altro corridore del calibro di Adam Yates, mentre la Jumbo-Visma è pronta a dare il massimo a sostegno del vincitore dell'ultimo Tour con una super squadra con corridori come Van Aert, Laporte, Kelderman, Kuss che saranno qualcosa in più di semplici gregari.

Occhi puntati anche sul transalpino David Gaudu (Groupama – FDJ) che avrà al suo fianco il connazionale Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), all'ultimo Grande Giro in carriera. Tanta montagna e pochi km a cronometro potrebbero rivelarsi un prezioso alleato per corridori come Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Simon Yates (Team Jayco-AlUla).

Da tenere d'occhio anche Mikel Landa, Pello Bilbao e Jack Haig (Bahrain Victorious), Ben O’Connor (Ag2r Citroën), Enric Mas (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Lidl-Trek), il sempreverde Romain Bardet (Team DSM-Firmenich) e i Cofidis Ion Izagirre e Guillaume Martin.

In casa Ineos Grenadier il capitano designato è Daniel Martinez ma c'è molta curiosità sulla crescita di Tom Pidcock e sulle sue possibilità di puntare alla generale e sul recupero di Egan Bernal, vincitore del Tour 2019 vittima di un tremendo infortunio mentre si allenava nel gennaio del 2022.

Anche Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep) si è allenato duramente per questo Tour de France 2023 in cui vuole tornare protagonista. Sarà bagarre anche tra i velocisti Caleb Ewan (Lotto Dstny), Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Bryan Coquard (Cofidis), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling) e Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) pronti a darsi grande battaglia.

C'est le tour de France!

Tour de France 2023: startlist

AG2R CITROEN

BERTHET Clément

COSNEFROY Benoit

DEWULF Stan

GALL Felix

NAESEN Oliver

O’CONNOR Ben

PARET-PEINTRE Aurélien

PETERS Nans

ALPECIN – DECEUNINCK

KRAGH ANDERSEN Soren

DILLIER Silvan

HERMANS Quinten

GOGL Michael

PHILIPSEN Jasper

RICKAERT Jonas

SINKELDAM Ramon

VAN DER POEL Mathieu

ARKEA – SAMSIC

BARGUIL Warren

BIERMANS Jenthe

CHAMPOUSSIN Clement

DELAPLACE Anthony

GUGLIELMI Simon

LOUVEL Matis

MOZZATO Luca

PICHON Laurent

ASTANA QAZAQSTAN

BOL Cees

CAVENDISH Mark

DE LA CRUZ David

FEDOROV Evgeniy

LUTSENKO Alexey

MOSCON Gianni

SANCHEZ Luis León

TEJADA Harold

BAHRAIN VICTORIOUS

ARNDT Nikias

BAUHAUS Phil

BILBAO Pello

HAIG Jack

LANDA Mikel

MOHORIC Matej

POELS Wout

WRIGHT Fred

BORA – HANSGROHE

BUCHMANN Emanuel

HALLER Marco

HINDLEY Jai

JUNGELS Bob

KONRAD Patrick

MEEUS Jordi

POLITT Nils

VAN POPPEL Danny

COFIDIS

COQUARD Bryan

GESCHKE Simon

IZAGIRRE Ion

LAFAY Victor

MARTIN Guillaume

PEREZ Anthony

RENARD Alexis

ZINGLE Axel

EF EDUCATION – EASYPOST

AMADOR Andrey

BETTIOL Alberto

CARAPAZ Richard

CHAVES Esteban

CORT Magnus

POWLESS Neilson

SHAW James

URAN Rigoberto

GROUPAMA – FDJ

GAUDU David

GENIETS Kevin

LE GAC Olivier

KÜNG Stefan

MADOUAS Valentin

PACHER Quentin

PINOT Thibaut

VAN DEN BERG Lars

INEOS GRENADIERS

BERNAL Egan

CASTROVIEJO Jonathan

FRAILE Omar

KWIATKOWSKI Michal

MARTINEZ Daniel Felipe

PIDCOCK Tom

RODRIGUEZ Carlos

TURNER Ben

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY

CALMEJANE Lilian

COSTA Rui

GIRMAY Biniam

MEINTJES Louis

PETIT Adrien

SMITH Dion

TEUNISSEN Mike

ZIMMERMANN Georg

JUMBO – VISMA

BENOOT Tiesj

KELDERMAN Wilco

KUSS Sep

LAPORTE Christophe

VAN AERT Wout

VAN BAARLE Dylan

VAN HOOYDONCK Nathan

VINGEGAARD Jonas

LIDL – TREK

CICCONE Giulio

GALLOPIN Tony

KIRSCH Alex

LOPEZ Juan Pedro

PEDERSEN Mads

SIMMONS Quinn

SKJELMOSE JENSEN Mattias

STUYVEN Jasper

MOVISTAR TEAM

ARANBURU Alex

GUERREIRO Ruben

IZAGIRRE Gorka

JORGENSON Matteo

MAS Enric

MUHLBERGER Gregor

OLIVEIRA Nelson

PEDRERO Antonio

SOUDAL – QUICK STEP

ALAPHILIPPE Julian

ASGREEN Kasper

CAVAGNA Remi

DECLERQ Tim

DEVENYNS Dries

JAKOBSEN Fabio

LAMPAERT Yves

MORKOV Michael

TEAM DSM – FIRMENICH

BARDET Romain

DEGENKOLB John

DINHAM Matthew

EDMONSON Alex

EEKHOFF Nils

HAMILTON Chris

VERMAERKE Kevin

WELSFORD Sam

TEAM JAYCO ALULA

CRADDOCK Lawson

DURBRDIGE Luke

GROENEWEGEN Dylan

HARPER Chris

JUUL-JENSEN Chris

MEZGEC Luka

REINDERS Elmar

YATES Simon

UAE TEAM EMIRATES

BJERG Mikkel

GROSSSCHARTNER Felix

LAENGEN Vegard Stake Laengen

MAJKA Rafal

POGACAR Tadej

SOLER Marc

TRENTIN Matteo

YATES Adam

ISRAEL-PREMIER TECH

BOIVIN Guillaume

CLARKE Simon

HOULE Hugo

NEILANDS Krists

SCHULTZ Nick

STRONG Corbin

TEUNS Dylan

WOODS Mike

LOTTO DSTNY

CAMPENAERTS Victor

DE BUYST Jasper

EENKHOORN Pascal

EWAN Caleb

FRISON Frederik

GUARNIERI Jacopo

VAN GILS Maxim

VERMEERSCH Florian

TOTALENERGIES

BOASSON-HAGEN Edvald

BURGAUDEAU Mathieu

CRAS Steff

FERRON Valentin

LATOUR Pierre

OSS Daniel

SAGAN Peter

TURGIS Anthony

UNO-X PRO CYCLING TEAM