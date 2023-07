È trionfo di Vingegaard ma Meeus vince l'ultima volata. A Ciccone la maglia a pois

Una volata decisa al fotofinish, tanto per chiarire che al Tour de France lo spettacolo non manca neppure l'ultimo giorno. Lo sprint sui Campi Elisi vede trionfare il belga Meeus (Bora-Hansgrohe), che priva Philipsen (Alpecin-Deceuninck), maglia verde e vincitore di quattro tappe in questa edizione, del pokerissimo.

Jonas Vingegaard, dopo 3 settimane e 21 tappe di fatica, festeggia sul podio di Parigi. Per il danese è il secondo successo consecutivo, il bis dopo la vittoria dell'anno scorso. Decisiva ai fini della generale la terza settimana che ha visto il crollo di Tadej Pogacar, alla fine secondo e maglia bianca di miglior giovane. Lo sloveno ha prima pagato più 1'28" di distacco nella cronometro, poi è crollato a oltre 7' il giorno successivo, mercoledì 19 luglio, nella Saint-Gervais Mont Blanc – Courchevel 165,7 km.

Il duello con Vingegaard, però, è destinato a rinnovarsi il prossimo anno, quando il Tour de France 2024 partirà dall'Italia con La Grand Depart a Firenze, dedicata a Bartali, la Cesenatico-Bologna, che omaggerà Pantani e la Piacenza-Torino, sulle strade di Coppi.

In questo Tour gli italiani, soltanto 7 al via, non sono riusciti a conquistare nessuna tappa, segno di quanto ci sia da lavorare per il futuro. Abbiamo avuto, però, una grande soddisfazione che è sicuramente un ottimo punto di partenza. La maglia a pois del miglior scalatore, dopo 31 anni, torna nel nostro Paese grazie a Giulio Ciccone, 28 anni, della Lidl-Trek. Il corridore abruzzese, che non ha potuto partecipare al Giro d'Italia a causa del Covid che ne ha compromesso la partecipazione, al Giro di Francia ha raggiunto quello che era il suo obiettivo dichiarato. Porta a casa un simbolo amato in tutto il mondo. La speranza è sia un ottimo punto di partenza, a cui si aggiungano presto ulteriori soddisfazioni.