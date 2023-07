Tappa Tour de France oggi, Tarbes-Cauterets-Cambasque: percorso e altimetria

Sesta imperdibile tappa del Tour de France 2023. Oggi, giovedì 6 luglio, i corridori sono pronti a darsi battaglia nella Tarbes–Cauterets-Cambasque, 144,9 km con 4 GPM, 1 di terza, 2 di prima e un HC.

Ieri, nella quinta tappa, la Pau-Laruns, Jai Hindley si è preso la vittoria di tappa e la maglia. Il corridore australiano della Bora-Hansgrohe ha vinto in solitaria, ma alle sue spalle si sono piazzati Giulio Ciccone a 31" e l'austriaco Felix Gall. Tra i trionfatori di giornata, però, c'è stato anche Jonas Vingegaard che ha rifilato 1'04" al rivale Tadej Pogacar, sulla salita del Col de Marie Blanque.

Il danese, vincitore del Tour 2022, è secondo con un ritardo di 47”, mentre Giulio Ciccone è terzo a 1’03, Buchmann 4° a 1'11', A. Yates 5° a 1'34, Pogacar 6° a 1.40.

Sarà un tappone di montagna di meno di 150 km dove non ci sarà tregua. Si salirà subito, dopo appena 25 chilometri, con la la Cote de Capvern-les-Bains (5,6 km al 4,8%). Poi, superato il traguardo volante di Sarrancolin (km 49,2), la prima vera difficoltà, il Col d’Aspin, prima categoria da 12 chilometri al 6,5%, con punte fino all'11%. Dopo la discesa si raggiungerà la celeberrima salita del Tourmalet, 17 km al 7,4% e si supereranno i 2000 metri, arrivando a 2115 metri. Per arrivare al traguardo ci sarà una lunga discesa prima dell'ultima salita, 16 km al 5,4%.

Sarà una tappa tutta da seguire e si potrà seguire in diretta, in chiaro, su Rai2 dalle 14.45, gli abbonati potranno vederla su Eurosport1 dalle ore 13.00. Diretta streaming su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00.