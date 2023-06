Tour de France 2023, tutte le tappe: altimetria, calendario e percorso

Tanta montagna, pochi km a cronometro e uno spettacolo assicurato. Il Tour de France 2023 scatta sabato 1 luglio a Bilbao (Spagna) e per l’edizione 110 ci sono le premesse per grandi emozioni.

Otto tappe di montagna, con 4 arrivi in salita, un'unica cronometro di soli 22km all'inizio della seconda settimana. Ci sarà spazio anche per i finisseur con 4 tappe particolarmente movimentate, mentre i velocisti, almeno sulla carta, avranno 8 occasioni favorevoli. Grande sfida per la rivincita tra Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar dopo il bellissimo duello dello scorso anno.

Tre settimane di corsa da non perdere. Qui trovate tutte le info utili per seguire ogni tappa della corsa a tappe più famosa del mondo.

Tour de France 2023: tappe, calendario, date

Il Tour de France 2023, la centodecima edizione della manifestazione, si svolgerà in 21 tappe da sabato 1 a domenica 30 luglio per un totale di circa 3.400 km con partenza da Bilbao in Spagna e arrivo tradizionale sui Campi Elisi a Parigi. Scopriamo insieme le date e le altimetrie delle 21 tappe in programma, soffermandoci poi sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming il Tour de France 2023.

Merci Vingegaard, Merci Pogacar: con la vostra stretta di mano ha vinto lo sport

Ecco tutte le tappe del Tour 2023 (cliccando sulla tappa c'è l'altimetria di ogni singola frazione):

Prima tappa: sabato 1 luglio, Bilbao – Bilbao 182 km

Seconda tappa: domenica 2 luglio, Vitoria-Gasteiz – San Sebastián 208,9 km

Terza tappa: lunedì 3 luglio, Amorebieta-Etxano – Bayonne 187,4 km

Quarta tappa: martedì 4 luglio, Dax – Nogaro 181,8 km

Quinta tappa: mercoledì 5 luglio, Pau – Laruns 162,7 km

Sesta tappa: giovedì 6 luglio, Tarbes – Cauterets-Cambasque 144,9 km

Settima tappa, venerdì 7 luglio Mont-de-Marsan – Bordeaux 169,9 km

Ottava tappa, sabato 8 luglio Libourne – Limoges 200,7 km

Nona tappa, domenica 9 luglio Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme 182,4 km

Lunedì 10 luglio, riposo a Clermont-Ferrand

Decima tappa, martedì 11 luglio Vulcania – Issoire 167,2 km

Undicesima tappa, mercoledì 12 luglio Clermont-Ferrand – Moulins 179,8 km

Dodicesima tappa, giovedì 13 luglio Roanne – Belleville-en-Beaujolais 168,8 km

Tredicesima tappa, venerdì 14 luglio Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombie 137,8 km

Quattordicesima tappa, sabato 15 luglio Annemasse – Morzine 151,8 km

Quindicesima tappa, domenica 16 luglio Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc 179 km

Lunedì 17 luglio, riposo a Saint-Gervais Mont Blanc

Sedicesima tappa, martedì 18 luglio Passy – Combloux 22,4 km Cronometro

Diciassettesima tappa, mercoledì 19 luglio Saint-Gervais Mont Blanc – Courchevel 165,7 km

Diciottesima tappa, giovedì 20 luglio Moûtiers – Bourg-en-Bresse 184,9 km

Diciannovesima tappa, venerdì 21 luglio Moirans-en-Montagne-Poligny 172,8 km

Ventesima tappa, sabato 22 luglio Belfort- Le Markstein 133,5 km

Ventunesima tappa, domenica 23 luglio Saint-Quentin-en-Yvelins – Paris (Champs-Élysées) 115,1

Il Tour de France 2023 scatterà da Bilbao, in Spagna, sabato 1 luglio con una giornata con un arrivo da classica, proprio come la tappa del giorno successivo che ricorda la classica di San Sebastian, prima di lasciare terreno ai velocisti. Dopo il primo arrivo in salita alla sesta tappa, ci sarà spazio per le fughe, prima delle frazioni in montagna che decideranno la corsa, vista la presenza di una sola cronometro.

Prima tappa Tour de France 2023 sabato 1 luglio, Bilbao – Bilbao 182 km

Chi si aspettava un cronoprologo o tappa per velocisti per rompere il ghiacchio resterà fortunatamente deluso. Il Tour inizia subito con un percorso degno di una classica. I corridori dovranno affrontare ben 5 GPM e all'ultimo chilometro un'ascesa del 5,4%. Terreno ideale per una sfida tra Wout Van Aert e Mathueu van der Poel.