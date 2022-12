Il Tour de France nel 2024, Firenze, Bologna, Torino (e non solo): tutte le tappe italiane

Nuovi dettagli a completare il puzzle dell'edizione 2024 del Tour de France, la prima che partirà dall'Italia. Torino e il Piemonte nel 2024 saranno protagonisti in tutto il mondo grazie al Tour de France.

Oggi, venerdì 23 dicembre, nella conferenza stampa di presentazione della terza tappa Piacenza-Torino del Tour 2024 a Palazzo Madama a Torino, il Sindaco del capoluogo del Piemonte Stefano Lo Russo e il Presidente della Regione Alberto Cirio, hanno espresso tutta la loro soddisfazione, presentando il percorso insieme al direttore della Grande Boucle, Christian Prudhomme.

Tour 2024: le tappe italiane

Il Tour che tra due estati sabato, 29 giugno 2024, partirà dall’Italia, omaggiando il nostro Paese e i suoi campioni, lunedì 1 luglio celebrerà anche il Piemonte, il suo capoluogo e le sue eccellenze da Fausto Coppi al patrimonio enogastronomico.

In una tappa praticamente priva di asperità altimetriche, l’ultima salita sarà a 50 km dal traguardo a Sommariva Perno, 3 km al 4,6% e non sarà in grado di impensierire nessuno. I pensieri dei velocisti saranno già verso la volata che deciderà la vittoria a Torino, dove a celebrare il vincitore ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Il giorno dopo, martedì 2 luglio 2024, il Tour de France tornerà Oltralpe. La partenza sarà a Pinerolo. L’arrivo in Francia verrà svelato nell’autunno del 2023.

Sabato 29 giugno, 1ª tappa: Firenze-Rimini, 205 km

Domenica 30 giugno, 2ª tappa: Cesenatico-Bologna, 200 km

Lunedì 1 luglio, 3ª tappa: Piacenza-Torino, 225 km

Martedì 2 luglio 4ª tappa: Pinerolo , ?