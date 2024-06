Tour de France 2024, tutte le tappe: altimetria, calendario, percorso, tv

Ci siamo. Il Tour de France 2024 sarà speciale e indimenticabile. La Grande Boucle per la sua 111esima edizione, sabato 29 giugno, partirà dall'Italia con la Firenze-Rimini. Quest'anno la Gran Departè è proprio nel nostro Paese e, a 100 anni dal trionfo di Ottavio Bottecchia, il primo ciclista italiano a conquistare il Giro di Francia, renderà omaggio ai nostri grandi campioni: Gino Bartali, Gastone Nencini, Fausto Coppi, Marco Pantani.

Saranno tre settimane di grandi emozioni che richiederanno grande impegno a tutti i corridori. Soltanto 2 i giorni di riposo, 21 tappe per un totale di 3.492 km e un dislivello di più di 52 mila metri. Due le tappe a cronometro, l'ultima, quella conclusiva che potrebbe rivelarsi decisiva a Nizza, dove si terrà l'ultima tappa. Non ci sarà la tradizionale passerella sui Campi Elisi visto che la conclusione della corsa più famosa del mondo sarà troppo a ridosso delle Olimpiadi.

Tour de France 2024: i favoriti e gli azzurri

Gli appassionati si aspettano un'altra grande battaglia tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard che puntano a vincere la loro terza Grande Boucle.

Pogacar arriva al Tour sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria al Giro d'Italia 2024 e punterà alla doppietta Giro-Tour che riuscì l'ultima volta a Marco Pantani nel 1998. La speranza, per vedere un grande spettacolo, è che Jonas Vingegaard abbia recuperato la forma dopo il lungo infortunio per la caduta al Giro dei Paesi Baschi. Sono pronti a dare battaglia per la classifica generale anche Remco Evenepoel e Primoz Roglic.

Tra i velocisti andranno a caccia di tappe Jasper Philipsen e Mads Pedersen, mentre Mark Cavendish cercherà di vincere una tappa per battere il record di 34 successi di Eddy Merckx.

Sono soltanto sette gli italiani in questa edizione del Tour de France su 22 squadre e 176 partecipanti. Alberto Bettiol, neo-campione italiano e Giulio Ciccone, che lo scorso anno indossò la maglia a pois sono le nostre maggiori speranze. Davide Ballerini, Michele Gazzoli, Davide Formolo, Gianni Moscon e Matteo Sobrero sono pronti a dare il massimo sulle strade del Tour.

Saranno tre settimane di corsa da non perdere: qui trovate tutte le info utili per seguire ogni tappa della corsa, con calendario, percorso e altimetrie.

Tour de France 2024: tappe, calendario, date, altimetria, percorso

Prima tappa: sabato 29 giugno, Firenze-Rimini 206 km

Seconda tappa: domenica 30 giugno, Cesenatico-Bologna 200 km

Terza tappa:, lunedì 1 luglio, Piacenza–Torino 229 km

Quarta tappa: martedì 2 luglio, Pinerolo–Valloires 138 km

Quinta tappa: mercoledì 3 luglio, Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas 177 km

Sesta tappa: giovedì 4 luglio, Maçon–Dijon 163 km

Settima tappa: venerdì 5 luglio, Nuits-Saint-Georges–Gevrey-Chambertin 25 km (crono)

Ottava tappa: sabato 6 luglio, Semur-en-Axois–Colombey-les-Deux-Eglises 176 km

Nona tappa: domenica 7 luglio, Troyes–Troyes 199 km

Decima tappa: martedì 9 luglio, Orléan–Saint-Amand-Montrond 187 km

Undicesima tappa: mercoledì 10 luglio, Evaux-les-Bains–Le Lloran 211 km

Dodicesima tappa: giovedì 11 luglio, Aurilla–Villeneuve-sur-Lot 204 km

Tredicesima tappa: venerdì 12 luglio, Agen–Pau 171 km

Quattordicesima tappa: sabato 13 luglio, Pau–Saint-Lary-Soulan 152 km

Quindicesima tappa: domenica 14 luglio, Loudenvielle–Plateau de Beille 198 km

Sedicesima tappa: martedì 16 luglio Gruissan–Nimes

Diciassettesima tappa: mercoledì 17 luglio, Saint-Paul-Trois-Chateaux–Superdèvoluy 178 km

Diciottesima tappa: giovedì 18 luglio, Gap–Barcelonette 179 km

Diciannovesima tappa: venerdì 19 luglio, Embrun–Isola 2000 145 km

Ventesima tappa: sabato 20 luglio, Nizza – Col de la Couillole 133 km

Ventunesima tappa: domenica 21 luglio, Montecarlo–Nizza 34 km crono

Il Tour de France 2024 inizia con più di 3.600 metri di dislivello, a Firenze, nella città natale di Gino Bartali. Il percorso, che si snoda tra le colline di Toscana e Emilia-Romagna e la salita verso San Marino (7,1 km al 4,8%) obbligherà subito i Big a mostrare la loro condizione. Arrivo a Rimini.