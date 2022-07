Tour de France, la tappa di oggi: Albertville-Col du Granon Serre Chevalier

Entra sempre più nel vivo il Tour de France 2022 con la prima vera tappa alpina. Oggi, mercoledì 13 luglio, è in programma l’undicesima frazione da Albertville a Col du Granon-Serre Chevalier. Saranno soltanto 151 i chilometri, ma i corridori si troveranno ad affrontare il Telegraphe, 12 chilometri al 7.1% di pendenza media e il Galibier, 17,7 chilometri di salita. Quando arriveranno in cima, a 2.642 metri, dovranno percorrere ancora 45 chilometri, 33 in discesa e 12 di salita finale verso erre Chevalier Col du Granon con 9,2% di media e massime all'11%.

Sarà una tappa molto importante per la classifica generale. Lo sloveno Pogacar, attuale maglia gialla e vincitore degli ultimi 2 Tour de France, sarà sicuramente attaccato dai suoi avversari Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Thomas e Yates. Frazione importante anche per misurare le ambizioni del ragusano Damiano Caruso.

Tour de France 2022: il percorso e i vincitori di tappa

Il Tour de France 2022 è la 109esima edizione della corsa a tappe più famosa del mondo. La Grande Boucle è partita lo scorso venerdì 1 luglio da Copenaghen con una cronometro. In totale saranno 21 le tappe con il tradizionale finale sui Campi Elisi, domenica 24 luglio. I corridori affronteranno le Alpi e i Pirenei. Nella penultima giornata è in programma la seconda e ultima cronometro a Rocamadour che deciderà la classifica finale.

La prima maglia gialla del Tour de France 2022, al termine della cronometro di Copenaghen, è stata conquistata dal belga ves Lampaert. La seconda tappa danese è stata vinta da Jakobsen, mentre la maglia gialla è stata conquistata da Wout Van Aert, che è rimasto in giallo anche nella terza frazione, vinta da Groenewegen.

Van Aert ha dato spettacolo a Calais, al rientro in Francia, dove ha vinto in maglia gialla. Epica la quinta frazione della corsa con Simon Clarke che ha vinto la sfida dove c'erano anche il pavè e la mitica foresta di Arenberg.

Tadej Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France, ha preso la maglia gialla al termine della sesta tappa e ha bissato il successo il giorno successivo a La Planche des Belles Filles. Nell'ottava tappa è tornato al successo Van Aert, mentre la nona tappa è stata vinta da Bob Jungels con Pogacar sempre in giallo. La decima tappa è stata vinta dal danese Cort Nielsen.

Tour de France 2022 in tv e in streaming

Il Tour de France 2022 viene trasmesso in diretta tv in chiaro sia su Raisport che su Rai 2. La telecronaca è affidata a Stefano Rizzato e il commento tecnico a Stefano Garzelli. L'approfondimento post tappe, il Tour Replay, sarà affidato a Francesco Pancani che dalla Francia analizzerà i temi della corsa insieme a Stefano Garzelli. Ci saranno anche le interviste di Ettore Giovannelli. Gli abbonati potranno seguirlo in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.