Tour de France, la tappa di oggi: Briançon-Alpe d'Huez

Il Tour de France 2022 è pronto a regalare spettacolo anche oggi, giovedì 14 luglio, con il secondo tappone alpino. Dopo la crisi di ieri a Serre Chevalier, Tadej Pogacar si trova a 2 minuti e 33 secondi dalla nuova maglia gialla, Jonas Vingegaard, che ieri, ottimamente supportato dalla suo Jumbo-Visma, è stato autore di una bellissima impresa. La strada per la vittoria sui campi Elisi, però, è ancora lunga e i corridori in questa giornata dovranno fare i conti anche con l’ Alpe d'Huez una delle montagne iconiche del ciclismo mondiale.

La tappa di oggi, la dodicesima del Tour 2022, la Briançon-Alpe d'Huez è di 165 km e ha come difficoltà altimetriche il Galibier, scalato già nella tappa di ieri, che verrà proposto nuovamente dopo pochi chilometri per 23 chilometri al 5.1% dal versante di Les Bains. Questa frazione senza tregua proseguirà poi con una salita di pochi chilometri per tornare sul Telegraphe, prima di una lunga discesa verso Saint Jean Maurienne al chilometro 80.

Poco dopo si sale nuovamente sulla Croix de Fer per 29 chilometri di salita al 5.2% di pendenza media: la vetta è a quota 2.067 metri. Seguiranno quasi 30 chilometri di discesa e un piccolo tratto di pianura per arrivare all'inizio dell'Alpe d'Huez che misura 13.8 chilometri all'8.1% di pendenza media e massima dell'11.5%.

Qui si accenderà la sfida tra la maglia gialla Jonas Vingegaard, che sarà difeso da tutta la sua squadra, anche da Primoz Roglic, nel ruolo di gregario di lusso. Sono pronti a stupire Thomas, Bardet, Yates e l'ottimo Quintana.

Tour de France 2022: il percorso e i vincitori di tappa

Il Tour de France 2022 è la 109esima edizione della corsa a tappe più famosa del mondo. La Grande Boucle è partita lo scorso venerdì 1 luglio da Copenaghen con una cronometro. In totale saranno 21 le tappe con il tradizionale finale sui Campi Elisi, domenica 24 luglio. I corridori affronteranno le Alpi e i Pirenei. Nella penultima giornata è in programma la seconda e ultima cronometro a Rocamadour che deciderà la classifica finale.

La prima maglia gialla del Tour de France 2022, al termine della cronometro di Copenaghen, è stata conquistata dal belga ves Lampaert. La seconda tappa danese è stata vinta da Jakobsen, mentre la maglia gialla è stata conquistata da Wout Van Aert, che è rimasto in giallo anche nella terza frazione, vinta da Groenewegen.

Van Aert ha dato spettacolo a Calais, al rientro in Francia, dove ha vinto in maglia gialla. Epica la quinta frazione della corsa con Simon Clarke che ha vinto la sfida dove c'erano anche il pavè e la mitica foresta di Arenberg.

Tadej Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France, ha preso la maglia gialla al termine della sesta tappa e ha bissato il successo il giorno successivo a La Planche des Belles Filles. Nell'ottava tappa è tornato al successo Van Aert, mentre la nona tappa è stata vinta da Bob Jungels con Pogacar sempre in giallo. La decima tappa è stata vinta dal danese Cort Nielsen, mentre l'undicesima la Serre Chevalier Col du Granon ha visto il trionfo di Jonas Vingegaard che ha conquistato anche la maglia gialla.

Tour de France 2022 in tv e in streaming

Il Tour de France 2022 viene trasmesso in diretta tv in chiaro sia su Raisport che su Rai 2. La telecronaca è affidata a Stefano Rizzato e il commento tecnico a Stefano Garzelli. L'approfondimento post tappe, il Tour Replay, sarà affidato a Francesco Pancani che dalla Francia analizzerà i temi della corsa insieme a Stefano Garzelli. Ci saranno anche le interviste di Ettore Giovannelli. Gli abbonati potranno seguirlo in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.