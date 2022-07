Tour de France oggi: Lacapelle-Marival - Rocamadour

Oggi, sabato 23 luglio, penultima tappa del Tour de France 2022. La 20esima tappa è la cronometro Lacapelle-Mariva-Rocamadour, 40 km con una parte finale che presenta alcune salite con pendenze medie impegnative.

La classifica è congelata con Jonas Vingegaard in maglia gialla, Tadej Pogacar in seconda posizione e Geraint Thomas a completare la terza posizione del podio. Tra i grandi favoriti per la vittoria di questa tappa c'è Filippo Ganna, due volte campione del mondo a cronometro. Tra i principali avversari del campione piemontese c'è sicuramente Van Aert.

Tour de France 2022: il percorso e i vincitori di tappa

Il Tour de France 2022 è la 109esima edizione della corsa a tappe più famosa del mondo. La Grande Boucle è partita lo scorso venerdì 1 luglio da Copenaghen con una cronometro. In totale saranno 21 le tappe con il tradizionale finale sui Campi Elisi, domenica 24 luglio. I corridori affronteranno le Alpi e i Pirenei. Nella penultima giornata è in programma la seconda e ultima cronometro a Rocamadour che deciderà la classifica finale.

La prima maglia gialla del Tour de France 2022, al termine della cronometro di Copenaghen, è stata conquistata dal belga ves Lampaert. La seconda tappa danese è stata vinta da Jakobsen, mentre la maglia gialla è stata conquistata da Wout Van Aert, che è rimasto in giallo anche nella terza frazione, vinta da Groenewegen.

Van Aert ha dato spettacolo a Calais, al rientro in Francia, dove ha vinto in maglia gialla. Epica la quinta frazione della corsa con Simon Clarke che ha vinto la sfida dove c'erano anche il pavè e la mitica foresta di Arenberg.

Tadej Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France, ha preso la maglia gialla al termine della sesta tappa e ha bissato il successo il giorno successivo a La Planche des Belles Filles. Nell'ottava tappa è tornato al successo Van Aert, mentre la nona tappa è stata vinta da Bob Jungels con Pogacar sempre in giallo.

La decima tappa è stata vinta dal danese Cort Nielsen, mentre l'undicesima la Serre Chevalier Col du Granon ha visto il trionfo di Jonas Vingegaard che ha conquistato anche la maglia gialla.Sull'Alpe D'Huez, nella tredicesima tappa del Tour de France 2022, la vittoria è andata a Tom Pidcock (Ineos), mentre a Saint-Etienne la vittoria nella tredicesima tappa è andata a Pedersen.

Nella quattordicesima tappa ha vinto Michael Matthews davanti a Alberto Bettiol. La 15esima tappa del Tour de France 2022 da Rodez a Carcassonne (202,5 km) è stata vinta in volata dal belga Jasper Philipsen. La 16esima tappa, prima frazione sui Pirenei, Carcassonne - Foix è stata vinta da Hugo Houle che ha dedicato questo trionfo al fratello Pierrick, investito e ucciso da un autista ubriaco ormai 10 anni fa.

La 17esima tappa, Saint-Gaudens - Peyragudes, è stata vinta da Tadej Pogacar in volata sulla maglia gialla Jonas Vingegaard. Il corridore sloveno, vincitore degli ultimi due Tour de France, ha conquistato il suo terzo successo di tappa in questa edizione. La 18esima tappa, l'ultima tappa di montagna di questa edizione, la Lourdes-Hautacam è stata vinta da Vingegaard che ha preceduto Pogacar di 1'04" e Van Aert di 2’10”. In classifica generale il corridore danese della Jumbo-Visma a 3'26" sul campione sloveno della UAE Team Emirates e 8'00 su Geraint Thomas. La 19esima tappa da Castelnau-Magnoac a Cahors è stata vinta da Christophe Laporte della Jumbo Visma. Il corridore ha regalato alla Francia la prima vittoria di tappa di questa edizione, rompendo un digiuno per i transalpini che durava dalla seconda tappa dell'edizione 2021.

Tour de France 2022 in tv e in streaming

La 20esima tappa del Tour de France 2022, la cronometro Lacapelle-Marival - Rocamadour vedrà il primo corridore partire alle ore 13.05, mentre la maglia gialla Jonas Vingegaard partirà alle ore 17.00. Il Tour de France 2022 viene trasmesso in diretta tv in chiaro sia su Raisport che su Rai 2. La telecronaca è affidata a Stefano Rizzato e il commento tecnico a Stefano Garzelli. L'approfondimento post tappe, il Tour Replay, sarà affidato a Francesco Pancani che dalla Francia analizzerà i temi della corsa insieme a Stefano Garzelli. Ci saranno anche le interviste di Ettore Giovannelli. Gli abbonati potranno seguirlo in diretta tv su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.