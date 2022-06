Tour de France 2022: da Ganna a Caruso, tutti gli italiani in gara

Tre settimane di grandi sfide attendono i corridori che affronteranno il Tour de France 2022. Ai nastri di partenza della 109esima edizione della Grande Boucle, la corsa a tappe più famosa al mondo, che quest?anno festeggia la sua 109esima edizione, ci saranno 14 corridori italiani.

Tour de France 2022: gli italiani

Si troveranno a dover fronteggiare un percorso impegnativo, 21 tappe, per un totale di 3.321 chilometri. Le frazioni di montagna sono 6 (5 gli arrivi in salita: a SuperPlanche des Belles Filles, Col du Granon, Alpe d?Huez, Peyragudes e Lourdes Hautacam nei Pirenei), 6 le tappe per velocisti e 7 quelle adatte alle fughe da lontano.

Al Tour de France 2022 parteciperanno 176 corridori, otto per ognuna delle 22 squadre. Tra questi ci sono 15 corridori italiani che si impegneranno al massimo.

1) Filippo Ganna (Ineos Grenadier)

Filippo Ganna, il corridore piemontese che da due anni è il campione del mondo a cronometro, ha un grande obiettivo per il quale è favorito. Ha tutte le carte in regola per conquistare la prima maglia gialla, quella che verrà messa in palio domani, venerdì 1 luglio, nella tappa a cronometro a Copenaghen. 13,2 km da fare a tutta, una battaglia contro il tempo da vincere per conquistare il simbolo del primato. TopGanna vuole volare.

2) Damiano Caruso (Bahrain ? Victorious)

34 anni ancora e tanta voglia di stupire. Damiano Caruso si presenta al via del Tour de France 2022 con la voglia di stupire di un ragazzino e l?esperienza di un veterano. Dopo il bellissimo secondo posto dello scorso anno al Giro d'Italia, alle spalle di Egan Bernal, il ragusano ha deciso di disputare il Tour e sarà il capitano della Bahrain ? Victorious, insieme all'australiano Jack Haig. La sua sarà una bellissima avventura, tutta da seguire

3) Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Giulio Ciccone torna al Tour de France con tanta voglia di fare bene. Al Giro d'Italia non è purtroppo riuscito a fare classifica, ma il successo ottenuto a Cogne gli ha restituito il sorriso. Ora si presenta a questa edizione della corsa francese con l?obiettivo di vincere una tappa. I ricordi d?Oltralpe per lui sono sempre dolci, come la maglia gialla indossata nel 2019 dopo il secondo posto ottenuto a La Planche des Belles Filles.

4) Alberto Dainese (Team Dsm)

Lo sprinter di Abano Terme, professionista dal 2019, anno in cui si laureò anche campione europeo Under-23 in linea, quest'anno si è già tolto la soddisfazione di vincere una tappa al Giro d'Italia, l'11esima frazione da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia, battendo allo sprint Fernando Gaviria. In questo Tour de France, sarà al servizio del capitano Romain Bardet, che ha recuperato dalla caduta che l?ha costretto al ritiro dalla corsa rosa. Il team Dsm, giovane e ambizioso, non si nasconde e andrà spesso all?attacco. Le occasioni non mancheranno.

5) Gianni Moscon (Astana Qazaqstan Team)

Gianni Moscon, dopo un inizio di stagione avaro di soddisfazioni, punta sul Tour de France 2022 per ritrovare il gusto della vittoria. Andrà a caccia di tappe, attaccando, puntando sulle sue caratteristiche migliori: la sua forza sul passo, sul pavè, la sua resistenza in salita, unita alla giusta esplosività nello spunto veloce. Il suo quarto posto alla Roubaix 2021, dopo una fuga in solitaria fermata solo dalla sfortuna, gli ha assicurato un credito. Speriamo venga saldato al più presto.

6) Alberto Bettiol (EF)

Il percorso del Tour, con tante tappe che si prestano a tentativi di fuga, strizza l'occhio al corridore toscano che andrà a cercare una vittoria di tappa in questa edizione della Grande Boucle. Il suo obiettivo è quello di tornare ad assaporare quel gusto per la vittoria e quell'abilità nell'andare in fuga e battere tutti in salita mostrate anche nel recente passato. Memorabile la sua vittoria al Giro d'Italia 2021, nella 18esima tappa Rovereto Stradella, dove si impose sul resto dei fuggitivi dopo una grande azione sulla salita finale.

7) Mattia Cattaneo (Quick-Step)

L'anno scorso terminò il Tour de France in 12esima posizione e fu il migliore degli italiani (con un distacco di 24'58" su Pogacar). Cercherà nuovamente di fare classifica, partendo dai suoi punti di forza. Il primo è, sicuramente, quello di essere uno specialista nelle prove contro il tempo

8)Andrea Bagioli (Quick-Step)

Il giovane Andrea Bagioli, classe 1999, è professionista dal 2020. Per lui sarà un Tour de France di grande apprendimento. La giovane età, però, è spesso sinonimo di capacità di cogliere le occasioni. Visto che le doti ci sono, sicuramente ci proverà.

Sono pronti a fare da gregari per i loro capitani:

Andrea Pasqualon (Intermarchè Wanty Gobert);

Fabio Felline (Astana);

Simone Velasco (Astana);

Daniel Oss (Totalenergies);

Luca Mozzato (B&B Hotels);

Kristian Sbaragli (Alpecin).

Mancheranno per positività al Covid-19: Matteo Trentin (UAE Team Emirates) e Samuele Battistella (Astana).