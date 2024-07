Tre titoli regionali per l’atletica del Cus Pisa

L’atletica gialloblu colleziona successi in questa stagione sportiva, non ancora conclusa, già ricca di soddisfazioni. I più recenti sono quelli raggiunti a Prato lo scorso 14 luglio ai Campionati Toscani Assoluti e Promesse. Ben tre titoli toscani per gli atleti del Cus Pisa, ovvero: Leonardo Gennai, 1° posto nei 110 Hs; Lucia Crosta, titolo toscano Assoluto e Promesse nei 3000 m siepi e...