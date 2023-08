Triathlon, Coppa del Mondo: trionfo azzurro con Bianca Seregni

Due azzurre sul podio di Weihai, sede della tappa di questo weekend della Coppa del Mondo di triathlon. Chiudendo con il tempo di 1:58:42 ad aggiudicarsi la vittoria in Cina è stata Bianca Seregni. Per la milanese si tratta del primo trionfo in carriera nel circuito dopo il secondo posto di Karlovy Vary e il terzo di Huatulco nel 2022 e la seconda posizione sempre a Karlovy Vary nel 2021.

Alle sue spalle l’austriaca Lisa Perterer (1:58:59), mentre è Ilaria Zane a completare il podio con il crono di 1:59:04. Battendo nella volata finale la spagnola Anna Godoy (1:59:08), l’atleta di Mestre ha chiuso in top 3 per la seconda volta in carriera dopo il secondo posto dello scorso anno a Miyazaki.

Sfortunata l’ultima azzurra in gara, Luisa Iogna Prat, che si era inserita nel gruppo delle venti atlete in testa nella prova di ciclismo ma è stata costretta al ritiro a causa di un problema meccanico alla bicicletta poco prima della seconda transizione.