Trofeo Laigueglia 2024: dove vederlo in tv e in streaming (Rai e Eurosport)

La stagione 2024 di ciclismo entra nel vivo con il Trofeo Laigueglia. Mercoledì 28 febbraio si disputa la 61esima edizione della prima corsa della stagione in Italia, in uno dei borghi più belli del nostro Paese, incastonato tra Capo Santa Croce e Capo Mele, nella Baia del Sole.

I corridori dovranno affrontare un percorso di 201,3 km con un dislivello di 2600 metri. Lo spettacolare circuito finale di 11 chilometri, con i passaggi su Capo Mele e Colla Micheri, che presenta punte del 14%, con ogni probabilità decreteranno il vincitore.

Un anno fa a vincere fu il francese Nans Peters. Gli azzurri più attesi sono Alberto Bettiol e Lorenzo Rota. Nell'albo d'oro del Trofeo Laigueglia ci sono nomi illustri come quelli di Merckx, Bitossi, Baronchelli, Saronni, Ballan, Pozzato e Ciccone.

Trofeo Laigueglia 2024: dove seguirlo in tv e in streaming

Il Trofeo Laigueglia 2024, mercoledì 28 febbraio, sarà trasmesso in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay. La diretta tv inizierà alle ore 14.15. Per gli abbonati diretta su Eurosport 1 (canale 211 di Sky), streaming a pagamento su Discovery Plus, eurosport.it, DAZN, NOW e Sky Go. L'arrivo è previsto tra le 16.15 e le 16.30.