Trofeo Matteotti 2023, Bax trionfa a Pescara

L'olandese Sjoerd Bax della Team Emirates vince il Trofeo Matteotti a Pescara. Il 27enne ha stretto in denti nel finale, dopo una volata a tre, e l'ha spuntata evitando la rimonta dei rivali Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Circus) - che chiuso 3° - e Simone Velasco, dell'Astana Qazaqstan, che ha tagliato il traguardo per secondo.

Una corsa come sempre entusiasmente, sul circuito pescarese, con tanti protagonisti che hanno infiammato il pubblico e che hanno spinto forte sui pedali nonostante il caldo e l'alto tasso di umidità, che di certo non favorivano alla vigilia lo spettacolo. Invece Mattia Bais (Eolo-Kometa) e Pierre Latour (TotalEnergies), per largi tratti della corsa davanti a tutti, ma anche Alessio Nieri (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Roberto Gonzalez (Mg.K Vis-Colors for Peace) e Maximilian Kabas (WSA KTM Graz), altri ciclisti apprezzati dal pubblico, hanno dato tutto per almeno cinqusnys chilometri, prima di abbassare i giri del motore ed essere ripresi dal gruppo.

Bais e Latour avevano accumulato 6' abbondanti di vantaggio sul gruppo, ma hanno subito il ritorno negli ultimi giri del circuito, grazie all'attacco di Davide Formolo, anche lui della Emirates, balzato in testa nel finale, ma crollato a pochi chilometri dalla fine quando è arrivato l'attacco di Andrii Ponomar della Corratec-SelleItalia e del compagno George Bennett.

L'idolo di casa Giulio Ciccone (Italia) ha provato il colpo a Montesilvano Colle, ma il gruppo lo ha tenuto a bada. A cinque chilometri dalla fine, Bax e Rota hanno sferrato l'assalto decisivo alla corsa. L'olandese è andato a prendersi il successo finale.

Trofeo Matteotti 2023: ordine d'arrivo, prime dieci posizioni

1. Sjoerd Bax (UAE Team Emirates) in 4h35'32"

2. Simone Velasco (Astana Qazaqstan) s.t.

3. Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) s.t.

4. Michael Matthews (Jayco AlUla) s.t.

5. Marc Hirschi (UAE Team Emirates) s.t.

6. Julien Simon (TotalEnergies) s.t.

7. Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) s.t.

8. Xabier Berasategi (Euskaltel Euskadi) s.t.

9. Gianluca Brambilla (Q36.5) s.t.

10. Filippo Fiorelli (Green Poject-Bardiani CSF-Faizanè)