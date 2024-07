Trofeo Superpistard 2024, quarta prova al velodromo: torna la prova regina, quella della velocità

Giovedì, dalle ore 14:30, si torna in pista al Velodromo "G.Servadei" con il Gran Premio Ram Infissi, valido come quarta prova del Trofeo Superpistard 2024. Sotto il caldo sole di luglio e con le temperature sempre in crescendo, anche l'atmosfera al Velodromo forlivese inizia a farsi bollente. Dopo aver ospitato il “quartier tappa” della prima Granfondo romagnola in onore di Fabio Casartelli...