Ciclismo UAE Tour 2022: percorso, altimetria, favoriti, dove vederlo in tv e in streaming

Inizia oggi, domenica 20 febbraio lo UAE Tour 2022. La quarta edizione di questa corsa ciclistica che è diventata sempre più importante nell'inizio di stagione prevede sette tappe e un percorso di 1.060 km: si annunciano decisivi i due arrivi in salita e la breve cronometro individuale.

L'UAE Tour, organizzato da RCS Sport, vedrà la partecipazione di 17 formazioni WorldTour e tre Professional tra cui l’italiana Bardiani CSF Faizanè.

Ciclismo UAE Tour: percorso e altimetria

1) Prima tappa, domenica 20 febbraio: Madinat Zayed – Madinat Zayed, 185 km

Domenica 20 febbraio prima tappa dell'UAE Tour 2022 185 km. L'arrivo e il traguardo sono a Madinat Zayet. Tappa per velocisti che ci dirà chi tra loro è già in forma in questo inizio di stagione.

2) Seconda tappa, lunedì 21 febbraio: Hudayriyat Island – Abu Dhabi Breakwater, 176 km

Un'altra occasione per i velocisti nella tappa che arriverà ad Abu Dhabi Breakwater. Il percorso non presenta nessuna salita.

3) Terza tappa, martedì 22 febbraio Ajman – Ajman, 9 km (cronometro individuale)

Prima tappa verità per la classifica di questa edizione. Nella breve cronometro individuale di Ajaman occhi puntati su Filippo Ganna due volte campione del mondo a cronometro in un percorso completamente pianeggiante.

4) Quarta tappa, mercoledì 23 febbraio Fujairah Fort – Jebel Jais, 181 km

Tappa molto interessante quella con arrivo a Jebel Jais, il primo finale in salita sarà importantissimo per la graduatoria generale.

5) Quinta tappa, giovedì 24 febbraio Ras Al Khaimah Corniche – Al Marjan Island, 182 km

6) Sesta tappa, venerdì 25 febbraio Expo 2020 Dubai – Expo 2020 Dubai, 180 km

Nuova occasione per i velocisti nell'arrivo ad Al Marjan Island.

7) Settima tappa, sabato 26 febbraio Al Ain – Jebel Hafeet, 148 km

L'ultima tappa sarà decisiva. Sarà una tappa corta, 148 km, ma che nel finale presenterà una salita decisiva, pronta a incoronare il vincitore dell'UAE Tour 2022.

Ciclismo UAE Tour 2022: i favoriti

Ai nastri di partenza ci sono tanti corridori desiderosi di contendersi la vittoria di tappa e quella nella classifica generale. Il favorito d’obbligo è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), il due volte vincitore del Tour de France, è il campione in carica di questa competizione essendosi aggiudicato l'ultima edizione. Al via c’è anche Adam Yates (Ineos Grenadiers) che questa corsa l’ha vinta nel 2020.

La UAE Team Emirates schiera anche, con ambizioni di classifica, il suo nuovo acquisto, il portoghese Joao Almeida. Il team Jumbo-Visma punta su Tom Domoulin e su Chris Harper, mentre in casa Bora-hansgrohe sono da tenere d'occhio Aleksandr Vlasov e Jai Hindley. Hanno ambizioni di classifica anche la Bahrain Victorious con Pello Bilbao e Gino Mäder e il team DSM capitanato da Romain Bardet.

La Quick-Step Alpha Vinyl scommette su Fausto Masnada che al Tour of Oman ha chiuso al secondo posto vincendo anche una tappa. Al via c'è anche il vincitore di quella corsa, il ceco Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) che vuole confermare il suo ottimo inizio di stagione. Nel team Trek-Segafredo c'è attesa per le prestazini di Antonio Tiberi al suo secondo anno tra i professionisti.

Nelle tappe per velocisti si contenderanno la vittoria in volata alcuni tra i nomi più importante del panorama internazionale. Si sfideranno Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), Elia Viviani (Ineos Grenadiers), Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), Sam Bennett (Bora-hansgrohe), Cees Bol (Team DSM), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

Ciclismo UAE Tour 2022: dove vederlo in tv

Lo UAE Tour 2022 viene trasmesso in diretta su Eurosport 1 o Eurosport 2 a partire dalle 11.50 (rispettivamente canale 210 e 211 di Sky) con arrivo previsto alle 13.30. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN, Sky Go e NOW.