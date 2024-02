Ciclismo UAE Tour: programma tappe, orari, dove vederla in diretta

7 tappe da lunedì 19 a domenica 25 febbraio. La sesta edizione dell'UAE Tour si dedicerà molto probabilmente nell'ultima tappa, con arrivo a Jebel Hafeet, dove i corridori dovranno affrontare gli ultimi 10 km con una pendenza media del 6,7%.

Sarà la degna conclusione della corsa emiratina che prima lascerà spazio anche ai velocisti con occasioni nella quarta, nella quinta e nella sesta tappa e vivrà i primi sussulti nella seconda frazione, la cronometro, a Al Hudayriyat Island e nella terza, l'arrivo in salita, a Jebel Jais.

Chi scriverà il proprio nome dell'albo d'oro di una corsa che vanta due successi di Tadej Pogacar, uno di Primoz Roglic e uno di Remco Evenepoel?

UAE Tour 2024: programma e tappe

Lo UAE Tour 2024 è trasmesso in diretta, per gli abbonati, dalle 11.50 su Eurosport 2 e in streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go, NOW, DAZN.