Us Open, Berrettini sfida Ivashka al terzo turno: dove vedere la partita in diretta tv

Gli Us Open entrano nel vivo e i tennisti si sfidano per l'accesso alla seconda settimana di gioco. Matteo Berrettini, dopo lo straordinario cammino di Wimbledon, dove si è arreso soltanto in finale a Novak Djokovic, sogna di vivere un'altra grande avventura a Flushing Meadows.

Sul suo cammino, al terzo turno del torneo newyorkese, sta incontrare nuovamente Ilya Ivashka, il tennista bielorusso che ha superato in tre set agli ottavi sui sacri prati inglesi (6-4,6-3,6-1).

Us Open, Berrettini - Ivashka: tv e streaming

Matteo Berrettini e Ilya Ivashka si affronteranno sabato 4 settembre. L'orario di gioco sarà stabilito non appena sarà pubblicato il programma di giornata del torneo.

Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2. Gli abbonati Sky hanno inclusi i due canali tv di Eurosport 1 e Eurosport 2 ai numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra e in live streaming su Sky Go. Gli US Open sono, inoltre, inclusi negli abbonamenti a DAZN,su Discovery+ ed in diretta streaming su Eurosport Player.

La partita, inoltre, potrà essere acquistata sulla piattaforma LIVENow al prezzo di 2.99 euro.