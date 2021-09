Us Open, Sinner sfida Monfils: dove vedere la partita in diretta tv

Sono serviti 4 set a Jannik Sinner per avere la meglio sull’americano Zachary Svajda. Il giovanissimo statunitense, 18 anni, 716esimo nel circuito, era riuscito ad avere la meglio sul nostro Marco Cecchinato.

Per riuscire ad accedere al terzo turno Sinner, 20 anni, numero 16 al mondo e 13 esima testa di serie agli Us Open, ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie, dopo aver faticato più del previsto. Alla fine è stato premiato dal risultato 6-3 7-6(7-2) 6-7(6-8) 6-4, ma il suo tennis dovrà crescere a livello di continuità se vuole andare avanti nel torneo.

Us Open, Sinner - Monfils: tv e streaming

Per riuscire ad accedere alla seconda settimana degli Us Open e entrare tra i migliori sedici giocatori del torneo, Jannick Sinner dovrà riuscire a superare l’esperto francese Gael Monfils.

Jannick Sinner e Gael Monfils si affronteranno domani, sabato 4 settembre. L'orario di gioco sarà stabilito non appena sarà pubblicato il programma di giornata del torneo.

Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2. Gli abbonati Sky hanno inclusi i due canali tv di Eurosport 1 e Eurosport 2 ai numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra e in live streaming su Sky Go. Gli US Open sono, inoltre, inclusi negli abbonamenti a DAZN,su Discovery+ ed in diretta streaming su Eurosport Player.

La partita, inoltre, potrà essere acquistata sulla piattaforma LIVENow al prezzo di 2.99 euro.