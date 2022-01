Valentino Rossi, inizia con l'Audi la nuova vita in auto

“Sono felice di entrare a far parte del team WRT. Tutti sanno che sono sempre stato un grande fan delle corse automobilistiche e che sono sempre stato interessato alle corse su quattro ruote”.

Valentino Rossi, con un post sui suoi canali social, ufficializza il suo passaggio alle quattro ruote, l'inizio di una nuova era al volante dopo i nove titoli mondiali conquistati in MotoGp e il ritiro dalle corse dello scorso novembre dopo la gara conclusiva della stagione a Valencia.

“Ora sono completamente pronto per dedicarmi a questi progetti ad alto livello e con il giusto approccio professionale. Il Team WRT è la squadra perfetta che stavo cercando e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura“, ha scritto il Dottore.

I’m very happy to announce that next year I will race for the team WRT in the Fanatec GT world challenge with a Audi R8 LMS.will be 10 races.I will race(among the others)in Imola,Misano and in the 24hours of Spa.

