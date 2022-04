Valentino Rossi debutta a Imola nel Gran Turismo: boom di biglietti venduti, dove seguirlo in tv

Il 14-11-2021 sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia si è chiusa la leggendaria carriera di Valentino Rossi nella MotoGp. Il pilota numero 46, con il decimo posto nella gara conclusiva della passata stagione, ha chiuso ufficialmente la sua trionfale carriera in cui può vantare nove titoli Mondiali.

Il campione di Tavullia, neo-papà dopo la nascita di Giulietta, non ha mai nascosto la sua grande passione per le 4 ruote. Le voci di un suo clamoroso passaggio alla Ferrari, nei primi anni del 2000, sono rimaste tali, ma nel corso del tempo si è cimentato più volte al volante con le vetture da rally in kermesse come il Monza Rally Show e in gare di durata come la 12 ore del Golfo.

Domenica 3 aprile esordirà nel Fanatec GT World Challenge Europe 2022, l’impegnativo campionato organizzato da SRO e riservato a vetture di categoria GT3. In questa categoria sono 52 gli equipaggi al via, 156 i piloti ai nastri di partenza per una sfida che vede sfidarsi 9 marchi storici del calibro di Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche.

Il campionato prevede 10 round distribuiti tra gare sprint e endurance, Valentino correrà per il team belga WRT diretto da Vincent Vosse. Avrà due compagni di squadra molto esperti: il belga Frederich Vervisch e lo svizzero Nico Müller con cui si alternerà nell'abitacolo di un’Audi R8 GT3 LMS Evo II che ha una potenza di 585 cavalli.

Valentino Rossi, GT Imola: gli orari in tv

Il nove volte campione del mondo della MotoGp si è divertito moltissimo nei primi test mostrando segnali incoraggianti e non vede l’ora di affrontare questo primo weekend di gara per poter verificare il suo attuale livello rispetto a quello dei suoi nuovi avversari.

Imola è stata immediatamente contagiata dalla febbre gialla. Sono già 4 mila i biglietti venduti: un vero e proprio boom.

L'esordio di Valentino Rossi nel GT World Challenge 2022 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Action (canale 206) e in streaming su NOW.

Il canale YouTube ufficiale GT World trasmetterà inoltre l'intero weekend di prove e di gara.

Valentino Rossi: calendario GT World Challenge 2022