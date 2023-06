Valentino Rossi, impresa nella GT3: ha vinto la Road To Le Mans

Grande vittoria di Valentino Rossi. Insieme al francese Jérôme Policand, al volante della Bmw M4 GT3 numero 46 del Team Wrt, il campione di Tavullia, vincitore di 9 titoli nel Motomondiale, ha conquistato oggi, venerdì 9 giugno, il successo nella Road To Le Mans, una delle gare più importanti che fanno da contorno alla 24 Ore di Le Mans, che si disputa nel weekend.

What a move from @ValeYellow46 ?



He's taking 2nd place in the GT3 category!



Watch LIVE here: https://t.co/BfE4gQ0Ea9 pic.twitter.com/U0JA3AJxw7