Vela, gli Azzurri Tita e Banti si confermano campioni del mondo

Ruggero Tita e Caterina Banti si confermano sul trono della Vela mondiale: i due Azzurri conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo mondiale nel Nacra 17, il terzo in totale della loro splendida carriera. A L’Aia, in Olanda, la coppia azzurra di velisti ha dato seguito ad una straordinaria prima parte di gara vincendo 10 regate sulle 15 in programma e conquistando anche il posto nazione per Parigi 2024. Quest'oggi Tita e Banti hanno dominato anche la Medal Race, chiudendo una settimana perfetta.

I nostri portacolori sono saliti sul gradino più alto del podio davanti ai britannici John Gimson e Anna Burnet, secondi, e agli svedesi Emil Jarudd e Hanna Jonsson, terzi. Quinto posto per gli altri azzurri Vittorio Bissaro e Maellle Frascari, sesti Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei. Hanno terminato ventitreesimi, infine, Margherita Porro e Stefano Dezulian. Si tratta dell’ennesimo prestigioso sigillo a livello internazionale della coppia Tita-Banti, che continua a detenere dunque il titolo olimpico, il titolo mondiale e il titolo europeo.