Mondiali sci, Alex Vinatzer conquista un bellissimo bronzo in slalom

Finisce in bellezza il mondiale di sci 2023 per l'Italia. Alex Vinatzer chiude al terzo posto lo slalom speciale e conquista un bellissimo bronzo. La medaglia d'oro è per il norvegese Kristoffersen, argento al greco AJ Ginnis che, dopo il podio nell'ultima gara della Coppa del mondo maschile 2022-2023 a Chamonix, si conferma essere molto più di una sorpresa.

Salgono a 4 le medaglie italiane in questa edizione. Brillano i due ori, Federica Brignone nella combinata alpina e Marta Bassino in SuperG, riluce l'argento di Brignone in gigante. Oggi, domenica 19 febbraio, è arrivato grazie a Vinatzer, un bronzo speciale, l'attesa medaglia della nazionale maschile in questa spedizione iridata, che ha visto l'Italia protagonista.

segue servizio completo