Vingegaard operato e in terapia intensiva, la sua partecipazione al 100% al Tour de France è "quasi impossibile"

Jonas Vingegaard è stato operato all'ospedale di Txagorritxu, dove era stato ricoverato a seguito della tremenda maxi caduta alla quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi che gli era costata la frattura della clavicola, delle costole e un pneumotorace.

La notizia è stata diffusa da quotidiano sportivo iberico "As" che ha riportato le dichiarazioni del dottor Pablo Marcos de la Torre, della Clinica Cemtro, che dice che è "quasi impossibile" che il vincitore degli ultimi 2 Tour de France, sia al 100% della condizione alla prossima edizione della Grande Boucle.

Sicuramente Vingegaard, che in questa stagione aveva cominciato alla grande con i trionfi alla Gran Camiño e alla Tirreno-Adriatico, proverà a esserci in tutti i modi per cercare di vincere il suo terzo Tour consecutivo.

"Con Jonas abbiamo un po' più di spazio (rispetto al compagno di squadra Wout Van Aert, anche lui coinvolto in una brutta caduta all'Attraverso le Fiandre) fino al Tour. Fare un programma adesso è molto difficile, ci sono molti scenari in cantiere, spero che nelle prossime due settimane le cose si chiariscano", ha detto il direttore sportivo della Visma, Merijn Zeeman, che ha detto che "il danese andrà solo se sarà al 100%".

Gli appassionati di ciclismo sperano che arrivino presto notizie rassicuranti sulla partecipazione di questo grande campione alla corsa francese che andrebbe sicuramente a impreziosire come ha fatto negli ultimi anni.