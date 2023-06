Nations League volley 2023, Italia-Cina oggi in tv: dove vederla in diretta

Una nuova sfida attende gli azzurri di De Giorgi nella Nations League 2023. Oggi, giovedì 22 giugno, si gioca Italia-Cina, match valido per la prima fase della Volleyball Nations League maschile 2023.

La nostra nazionale si è imposta autorevolmente con l'Iran e ora, nel secondo incontro in programma questa settimana, sfiderà la nazionale asiatica.

In campo ci saranno i titolari, Michieletto, Giannelli e compagni, che erano stati tenuti a riposo nella prima settimana.

Volley Nations League 2023, Italia-Cina gli orari in tv

L'incontro tra Italia e Cina sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 13 e in streaming per gli abbonati su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv.