Vuelta 2022, tutte le tappe: altimetria, calendario e percorso

Vuelta 2022, tutte le tappe. Ventuno frazioni con il via da Utrecht, venerdì 19 agosto in Olanda e l’arrivo tradizionale a Madrid, domenica 11 settembre. L'ultima grande corsa a tappe della stagione 2022 è una sfida lunga 21 tappe, con 7 frazioni di montagna, due sole cronometro, sei tappe pianeggianti e tre giorni di riposo. Tra coloro che ambiscono alla maglia rossa, il simbolo del primato, ci sono lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), che ha vinto le ultime 3 edizioni, che dovrà verificare le sue condizioni fisiche dopo la caduta sul pavè del Tour de France 2022.

I tifosi italiani, che hanno seguito con passione l'ultimo Giro d'Italia, ritroveranno l'intero podio della corsa Rosa. Ci saranno il vincitore Jay Hindley, il secondo classificato Richard Carapaz e il terzo classificato Mikel Landa.

Tra i grandi nomi del ciclismo internazionale saranno della partita anche Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, il campione del mondo in carica, nel ruolo di gregario di lusso, Simon Yates, Nairo Quintana, Chris Froome, Hugh Carthy, Ben O’Connor, Michael Woods. Sarà l’ultimo grande giro prima del ritiro del nostro Vincenzo Nibali.

La prima tappa di montagna è in programma giovedì 25 agosto 181 km da Bilbao a Pico Jano. Due giorni dopo, sabato 27 agosto, il gruppo affronterà il Collau Fancuaya, mentre sabato 3 settembre i corridori arriveranno alla Sierra de La Pandera. La prima cronometro è in programma ad Alicante, martedì 30 agosto.

Il penultimo giorno, sabato 10 settembre, nella Moralzarzal-Puerto Navacerrada, i ciclisti dovranno affrontare cinque Gpm, tre di prima categoria. La Vuelta sarà decisa.

Vuelta 2022: tappe, calendario, date

Scopriamo insieme le date e le altimetrie della Vuelta 2022, settantasettesima edizione della corsa e valida come ventisettesima prova dell'UCI World Tour 2022, poi ci soffermeremo sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Ecco tutte le tappe della Vuelta 2022 (cliccando sulla tappa c'è l'altimetria di ogni singola frazione):

Prima tappa: venerdì 19 agosto Utrecht-Utrecht 23 chilometri;

Seconda tappa: sabato 20 agosto s’Hertogenbosch-Utrecht 178 chilometri;

Terza tappa: domenica 21 agosto Breda-Breda 193 chilometri;

Quarta tappa: martedì 23 agosto Vitoria-La Guardia 152 chilometri;

Quinta tappa: mercoledì 24 agosto Iron-Bilbao 187 chilometri;

Sesta tappa: giovedì 25 agosto Bilbao-Pico Jano 181 chilometri;

Settima tappa: venerdì 26 agosto Camargo-Cistierna 190 chilometri;

Ottava tappa: sabato 27 agosto La Pola-Collau Fancuaya 153 chilometri;

Nona tappa: domenica 28 agosto Villaciosa-Les Praeres 171 chilometri;

Decima tappa: martedì 30 agosto Elche-Alicante 30 chilometri;

Undicesima tappa: mercoledì 31 agosto ElPozo-Cabo de Gara 191 chilometri;

Dodicesima tappa: giovedì 1 settembre Salobrena-Penas Blanca 192 chilometri;

Tredicesima tappa: venerdì 2 settembre Ronda-Montilla 168 chilometri;

Quattordicesima tappa: sabato 3 settembre Montoro-Sierra de la Panderà 160.3 km;

Quindicesima tappa: domenica 4 settembre Martos-Sierra Nevada 152 chilometri;

Sedicesima tappa: martedì 6 settembre Sanlucar-Tomares 189 chilometri;

Diciassettesima tappa: mercoledì 7 settembre Aracena-Monasterio de Tentudia 162 chilometri;

Diciottesima tappa: giovedì 8 settembre Trujillo-Alto de Piornal 192 chilometri;

Diciannovesima tappa: venerdì 9 settembre Talavera de la Reina-Talavera de la Reina 138 chilometri;

Ventesima tappa sabato 10 settembre Moralzarzal-Puerto Navacerrada 181 chilometri;

Ventunesima tappa domenica 11 settembre: Las Rosas-Madrid 96 chilometri.

Vuelta 2022: dove vederla in tv e in streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport. La diretta per gli abbonati è tutti i giorni su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Telecronaca affidata a Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

1ª tappa Vuelta 2022 Utrecht-Utrecht - venerdì 19 agosto 23 chilometri

Sarà una cronosquadre di 23 km a decretare lo star della Vuelta. Una prova totalmente pianeggiante a Utrecht, in Olanda. I big punteranno a guadagnare terreno nei confronti dei rivali.