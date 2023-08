Clamoroso alla Vuelta, in quattro provano a sabotare tutto versando 400 litri di olio

Volevano far saltare la Vuelta, il giro ciclistico di Spagna, versando 400 litri di olio sul percorso. Il gesto clamoroso è stato sventato dalla polizia spagnola che sui propri social ha pubblicato il video del meccanismo con cui 4 uomini volevano sabotare uno dei tre grandi giri ciclistici maschili, oltre al Tour de France e al Giro d'Italia. L'azione si sarebbe dovuta verificare durante la tappa di lunedì scorso, 28 agosto, tra le località di Suria (Barcellona) e Arinsal (Andorra).

Il sabotaggio della Vuelta di Spagna con l'olio: l'azione degli indipendentisti

La polizia nazionale spagnola ha pubblicato le immagini del meccanismo con cui un gruppo di indipendentisti catalani ha tentato di versare centinaia di litri di olio al passaggio del gruppo del Giro di Spagna 2023 durante la sua tappa di lunedì 28 agosto, tra le città di Suria (Barcellona) e Arinsal (Andorra). Il dispositivo era costituito da due fusti della capacità di 200 litri ciascuno, oltre a un dispositivo di attivazione con elettrovalvola e timer.

Il meccanismo e i fusti sono stati trovati tra la vegetazione, compreso il tubo che doveva versare il liquido e che si estendeva fino alla strada, rendendone difficile l'individuazione. Il liquido viene descritto come "simile all'olio per motori" ed è in attesa di essere analizzato analisi da parte di specialisti in scienze forensi per determinarne la composizione finale.

Gli agenti hanno sorpreso gli uomini in una zona boscosa, pronti ad azionare il timer e sabotare così la Vuelta. La Polizia ha chiamato questa operazione "Splendor" (Splendore). I quattro hanno adottato diversi accorgimenti per evitare di essere visti e sorvegliati: al momento dell'arresto nessuno di loro aveva un telefono cellulare e per arrivare sul posto avevano utilizzato percorsi secondari e complessi.

Gli arrestati sono accusati dei reati di appartenenza ad associazione criminale, disordini pubblici, contro la sicurezza stradale e contro l'ambiente.

